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Vida

A mulher que vive numa obra-prima classificada pela UNESCO

Raquel Lito
Raquel Lito 12 de maio de 2026 às 23:00

Ana Viladomiu habita há 38 anos o edifício projetado por Antoni Gaudí, La Pedrera-Casa Milà, em Barcelona. Habituou-se a estar cercada de turistas: há três mil a visitarem o prédio, diariamente. A moradora torna-se um ícone, inspira-se e escreve livros, cuja acção decorre neste cenário.

Sai de casa sempre arranjada, nem que seja para algo tão trivial como levar o saco do lixo à rua. Ana Viladomiu sabe que será observada como uma espécie rara e, por vezes, alvo de perguntas e fotos. No regresso ao espaçoso apartamento, de 350 m2, o maior desafio é atravessar a entrada deste edifício de esquina, no coração de Barcelona, revestido de pedra calcária e mundialmente conhecido como La Pedrera - Casa Milà, obra icónica do arquiteto Antoni Gaudí. Ato contínuo, a moradora passa as barreiras de segurança e, se necessário, fura filas quilométricas, o que se torna mais difícil quando carrega sacos de supermercado, tal é a enchente de turistas para comprar bilhetes para a visita (a partir de €25).

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