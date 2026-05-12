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Vida

A febre das corridas e caminhadas

Luísa Oliveira 12 de maio de 2026 às 23:00

Na semana em que os peregrinos chegam a Fátima, muitos deles a pé, publicamos um artigo em que se dá conta do aumento de programas e viagens de caminhadas e de clubes de corrida. Praticar estas atividades em grupo passou a ser um novo foco de socialização e até de encontros amorosos. Calcemos uns ténis, que é quanto basta, para conhecermos esta realidade ao ar livre

A maioria das pessoas que chegam ao ponto de encontro, no início do Passeio Marítimo de Algés, à saída de Lisboa, alguns até antes da hora marcada (19h), estão de calções desportivos, T-shirts, raramente de casaco e, claro, muito bem calçadas com ténis de marca de aspeto aerodinâmico. No pulso, quase todos têm um relógio que lhes mede a passada. No momento em que começam a correr, as quatro dezenas de desportistas que formam a primeira edição deste clube dão - com a mão contrária ao pulso onde amarram o dispositivo - ordem de arranque à monitorização dos próximos 50 minutos de treino.

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