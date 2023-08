O Kennedy Jr. que quer a Casa Branca

RFK Jr. acredita que as vacinas causam autismo, o wi-fi provoca cancro e o 5G controla as pessoas. O sobrinho do antigo Presidente é conspiracionista e é candidato nas primárias do Partido Democrata, embora o discurso soe a Trump.

Robert F. Kennedy Jr.. O nome é familiar, a imagem é forte, as posições são mais do que polémicas, tão polémicas que a maior parte delas está mais próxima do que diz a ala radical do Partido Republicano do que do Partido Democrata, pelo qual quer ser candidato à Presidência dos Estados Unidos da América. O cocktail explosivo garante atenção mediática, mas uma taxa de aprovação muito baixa entre os democratas: as sondagens apontam para números entre os 8 e os 20%. Parece ser um candidato sem hipóteses nas primárias, mas isso não quer dizer que não possa ter um efeito nas Presidenciais.