António Campos sobre jantar dos 50 anos do PS: 'Não ponho lá os pés'

António Campos foi fundador e artífice dos primeiros anos do PS, na oposição e depois no poder, braço direito de Mário Soares no pós 25 de Abril, arquiteto e por muitos anos "dono" da máquina socialista. E, como fundador, recebeu o convite para o jantar em Lisboa, no próximo dia 19, com que o partido pretende assinalar os seus cinquenta anos de História. Até o chanceler alemão Olaf Scholz estará em Lisboa para a efeméride. Mas, por opção, António Campos não irá. Escreveu uma longa carta a António Costa, que já seguiu por correio esta semana, a explicar porquê. Admite que o secretário geral do PS ainda não a tenha lido, já que se encontra em visita oficial na Coreia do Sul. Mas, em conversa com a SÁBADO, conta que sentiu essa necessidade porque a atual direção do partido que fundou com Soares "desconhece os princípios e os valores fundadores do PS", embora não se alongue sobre o conteúdo da missiva, que prefere manter reservado até dia 19.