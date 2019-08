"Sieg Heil!", exclamou Francesca Rizzi, enquanto levantava o braço em jeito de saudação romana. A expressão alemã, que em português significa "viva a vitória", era usada pelo regime de Adolf Hitler, responsável pelo genocídio de cerca

de seis milhões de judeus. Foi desta forma que a italiana – que se assume como "nacional socialista" – terminou o seu discurso na sala nove do piso -1 do Hotel Sana, em Lisboa, durante a conferência de sábado, 10 de agosto, organizada

por Mário Machado, líder da Nova Ordem Social (NOS).

O gesto foi recebido com berros de aprovação e diversas saudações replicadas por membros da plateia, inclusive a mãe de Machado. "Viva a vitória!", gritavam da primeira fila, envergando T-shirts da NOS. O discurso de Rizzi é outro elemento que justifica a euforia dos presentes: ao longo de 45 minutos, a italiana apelou para a "salvaguarda da existência da raça ariana". "Vamos organizar-nos contra a tirania judaica", atirou. De Mário Machado – de camisa

branca, um Rolex Submariner no pulso e anel das tropas nazis SS no dedo – recebeu aplausos.