Não cometi à luz do nosso Código Penal e ordenamento jurídico qualquer crime. Não conseguem silenciar-me ou condicionar-me. Continuarei a dizer alto o que muitos pensam em silêncio."É que, caso venha a ser condenado a uma pena efetiva em tribunal por este caso, a liberdade condicional, que dura até 21 de novembro de 2020, é revogada de forma quase automática. Machado foi condenado, em 2012, a uma pena de dez anos de prisão, por cúmulo jurídico de vários processos e por crimes como roubo, extorsão, posse de arma proibida e discriminação social, entre outros. Em 2016, foi condenado a dois anos e nove meses de prisão por um crime de extorsão. Em 2017, saiu em liberdade condicional e, em caso de nova prisão, terá de cumprir cerca de dois anos referentes a estes dois processos.O caso do homicida da discoteca Lick é um dos muitos que têm o líder da NOS como protagonista. Machado já foi preso na Suécia, esteve envolvido no conflito com o grupo rival Hells Angels organizou uma conferência de nacionalistas de toda a Europa em Lisboa . Porém, explica o Expresso, quando saiu em liberdade condicional teve de comprometer-se com um programa de reinserção social, onde uma das obrigações era "afastar-se da prática de atividades delituosas".De seis em seis meses, a situação de Machado é avaliada pelos técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, cujo relatório é entregue ao Tribunal de Execução de Penas - que tem o poder de revogar ou não a liberdade condicional. "Só se a avaliação dos serviços de reinserção social for muito negativa é que o juiz de execução de penas terá argumentos para revogar a liberdade condicional", explicou uma fonte judicial ao semanário. E essa avaliação muito negativa acontece quando o ex-recluso falha compromissos marcados pelos serviços de reinserção social ou se recusar a cumprir o referido programa.Este sábado, o Diário de Notícias revela que uma consultora da rede social Facebook em Portugal pediu proteção policial devido a ameaças de Mário Machado, tendo a NOS sido denunciada por suspeita de "crimes contra a liberdade pessoal". No dia 10 de Agosto, o mesmo em que se realizou a conferência neonazi em Lisboa, um funcionário da empresa, cujo nome não foi divulgado pelo jornal diário, denunciou à PSP a colocação de duas faixas com inscrições interpretadas como ameaçadoras, que tinham o símbolo da Nova Ordem Social.A empresa é responsável pela eliminação de conteúdos considerados extremistas ou que propaguem discursos de ódio na referida rede social e já terá, no âmbito das suas funções, eliminado cerca de 200 páginas alegadamente ligadas a Machado e à NOS. A empresa tem sido pressionada pelo antigo líder dos skinheads e seus apoiantes e por isso, explica o DN, a questão das faixas foi lida como podendo ser um "crime contra a liberdade pessoal". O processo já foi entregue pela PSP ao Ministério Público.O advogado de Mário Machado, José Manuel Castro, garantiu desconhecer as "alegadas ameaças" à consultora e disse a acreditar que as mesmas não colocam em causa as condições da liberdade condicional.