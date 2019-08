A carregar o vídeo ...

O antissemitismo foi uma característica decisiva na escolha dos oradores, que Mário Machado conheceu no VK, e todos os convites foram endereçados através desta rede social russa. Aliás, o português retirou o convite ao líder doBritain First, Paul Golding por este "ser pró-sionista": "Dessa forma, não podiam estar connosco", admitiu à SÁBADO.A sua ausência foi ocupada por Francesca Rizzi, que apesar de não pertencer a nenhum movimento nacionalista assume-se como uma "ativista nacional socialista". Na rede social russa VK, é a finalista mais bem colocada para vencer o concurso... Miss Hitler 2019.Na rede social russa, as finalistas do concurso, organizado por um português, são três norte-americanas, uma sueca uma britânica, uma alemã e a italiana, oradora na conferência do movimento Nova Ordem Social, liderado por Mário Machado. Francesca Rizzi está a concorrer sob o nome Eva Braun, em homenagem à esposa de Adolf Hitler, líder do Terceiro Reich, regime tirano responsável pelo Holocausto.