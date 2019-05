Caso o Ministério Público decida não abrir inquérito, os grupos antifascistas garantem que vão apresentar uma queixa às autoridades "acompanhada de uma petição": "Caso este comunicado não seja suficiente para o Ministério Público tomar consciência da gravidade dos atos e se decide a intervir, uma queixa acompanhada de uma petição serão apresentadas às autoridades responsáveis por estes assuntos."



"Não aceitamos fechar os olhos perante este tipo de atos, sobretudo quando estes são cometidos por um criminoso que já foi condenado por crimes idênticos contra a humanidade e lidera um movimento que se exprime principalmente através de um fórum, no qual não é raro ver publicações abertamente fascistas, racistas, xenófobas e supremacistas", acrescentam.



A denúncia é assinada pelos Núcleos Antifascista de Braga, do Porto e da Feira, além da Coordenadora Antifascista Portugal, a Frente Unitária Antifascista, UCR - Ultras Contra o Racismo, SOS Racismo, MAS - Movimento Alternativa Socialista, Em Luta, STCC - Sindicato dos Trabalhadores de Call-Center, Porto Não Se Vende, Coletivo Andorinha, FIBRA - Frente de Imigrantes Brasileiros Antifascistas, Ativismo em Foco, Tropicaustica e FISA - Frente de Intervenção Social e Apoio-Mútuo, ao par da organização A Coletiva.

Vários grupos antifascistas, incluindo o SOS Rascismo , juntaram-se para apelar ao Ministério Público que abra inquérito a Mário Machado, líder da Nova Ordem Social . Em causa estão os factos revelados pelo artigo da SÁBADO "A verdadeira face de Mário Machado" , que denuncia publicações xenófobas, islamofóbicas e neonazis do líder de extrema-direita na rede social russa VK."No passado dia 15 de Maio de 2019, na revista Sábado, foi publicado um artigo sobre Mário Machado, atual líder da organização neo-fascista Nova Ordem Social. Esse texto denunciava a prática de crimes na forma de publicações xenófobas, islamofóbicas e neonazis, incluindo uma paródia ao filme Indiana Jones e Os Salteadores da Arca Perdida, onde Mário Machado surge a simular a morte de Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo", escreveram os grupos num comunicado enviado à imprensa, subscrito por grupos como a Frente Unitária Antifascista e o SOS Racismo, exigindo às autoridades portuguesas uma reação. "Estas publicações foram feitas a partir do território Português, razão pela qual exigimos que as autoridades portuguesas e principalmente o Ministério Público, tomando conhecimento destes factos, instaure um processo penal contra este criminoso e investigue as duas plataformas usadas pelo mesmo", concretizam.