O suspeito do homicídio de um jovem de 19 anos na madrugada desta sexta-feira na discoteca LICK, em Boliqueime, Vilamoura, está a ser alvo de ameaças nas redes sociais.

No Twitter e na sua página, o movimento nacionalista de extrema-direita Nova Ordem Social, fundado por Mário Machado, apelou a que este não fosse entregue às autoridades e para que o seu paradeiro fosse comunicado ao grupo por mensagem privada. "Procura-se Assassino!", diz a publicação.

Situações como esta foram alertadas pela página de Voluntários Digitais Em Situações de Emergências para Portugal (VOST) que incentivou que "quaisquer tweets que apelem à justiça pelas próprias mãos" devem ser reportados.

?? Devido a certos tweets que estamos a ver e a reportar:

- Se avistares o suspeito do homicídio ocorrido em #Vilamoura, #Algarve, não o tentes abordar: Contata de imediato as autoridades

- Quaisquer tweets que apelem à justiça pela próprias mãos: REPORTAR! #TolerânciaZero ?? — VOST Portugal (@VOSTPT) August 23, 2019

De acordo com o Correio da Manhã, o presumível autor do crime terá sido impedido de entrar no espaço. Retirou-se do local e voltou mais tarde com uma arma, com a qual atingiu o jovem com três a quatro tiros.

Segundo a GNR, o disparo foi feito por volta das 3h35, à porta da discoteca. A vítima ainda foi transportada para o Hospital de Faro em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos.

Fernando Pacheco, gerente do LICK, adiantou à Agência Lusa que o jovem, que foi baleado na cabeça, era um colaborador da discoteca que estava à porta a colocar pulseiras de acesso ao espaço.

O atirador fugiu do local num motociclo, que foi entretanto localizado e apreendido pela GNR, e continua sem ser localizado pelas autoridades. A Polícia Judiciária de Faro encontra-se a investigar o caso.