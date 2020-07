Mamadou Ba aguarda “com muita expectativa” queixa de Mário Machado

Mário Machado anunciou no Youtube 12 queixas por difamação contra quem o associa à morte de Alcindo Monteiro, garantindo que foi absolvido por esse homicídio. "Bloco de Esquerda, Mamadou Ba, Inês Melo Sampaio, Sérgio Lavos, Joana Azevedo, Raquel Vitorino, Hugo Mendes, Saza, Nena, Diletante, "uma página numa rede social", Miguel Sousa, Brito" são identificados por Machado como alvo de queixas suas "por escritos na rede social Facebook e Twitter".

À SÁBADO, Mamadou Ba diz aguardar "com expectativa" pela notificação. "Gostava muito de poder enfrentar Mário Machado em tribunal", garante o dirigente do SOS Racismo, que diz ter sido alvo de "ameaças veladas nas redes sociais" por parte do líder da Nova Ordem Social (NOS) e promete nessa ocasião "apresentar tudo" a um juiz. "Vai ser muito interessante", comenta o ativista anti-racismo.

Uma dessas ameaças será um vídeo publicado na rede social russa VKontakte (VK) em 2019, no qual Mário Machado aparece a matar Mamadou Ba, num jogo inspirado num filme de Indiana Jones.



No vídeo que Mário Machado partilhou no Youtube a 11 de julho, o líder da NOS explica que as queixas que já terão sido formalizadas pelo seu advogado dizem respeito a "crimes de difamação agravada, instigação pública à prática de um crime, e respetiva indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais".





Machado diz que está em causa o seu bom nome e insiste em que foi inocentado no caso da morte de Alcindo Monteiro, um cabo-verdiano morto aos 27 anos de forma muito violenta em junho de 1995 por um grupo de skinheads exclusivamente pela sua cor de pele.

Mário Machado foi condenado a um cúmulo jurídico de 10 anos de prisão efetiva em três processos por crimes como discriminação racial, coação agravada, detenção de arma ilegal, danos e ofensa à integridade física qualificada, de difamação, ameaça e coação a uma procuradora da República e posse de arma de fogo.

No caso do homicídio de Alcindo Monteiro, foi condenado a quase cinco anos de prisão por agressões. Na altura do crime, tinham sido identificados 17 arguidos para serem julgados por um crime de homicídio e dez de ofensas corporais. Só onze destes arguidos (onde não se inclui Machado) foram condenados pelo crime de homicídio e punidos com penas entre os 16 anos e meio e os 18 anos.

No acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o caso da morte do jovem de 27 anos lê-se que "os arguidos perfilham ideias que fazem apelo ao nacionalismo e racialismo, onde a vertente racista está sempre presente, e exaltam a superioridade da raça branca, considerando a raça negra como uma raça inferior e a expulsar de Portugal. E é na prossecução de tal desígnio, a que de forma coletiva aderiram todos os arguidos intervenientes em cada uma das agressões a ofendidos acima descritas, que estes atuaram, agredindo todos os indivíduos de raça negra que se cruzavam no seu caminho".

"Todos os arguidos intervenientes em cada uma das agressões a ofendidos acima descritas atuaram em comunhão de esforços, querendo atingir a integridade física e a vida dos ofendidos, por serem indivíduos de raça negra, o que conseguiram", escreveram os juízes na altura.