Saudações nazis e muito ódio. A SÁBADO no encontro de Mário Machado "Sieg Heil!", exclamou Francesca Rizzi, enquanto levantava o braço em jeito de saudação romana. A expressão alemã, que em português significa "viva a vitória", era usada pelo regime de Adolf Hitler, responsável pelo genocídio de cerca de seis milhões de judeus.

As autoridades italianas desmantelaram um grupo de inspiração nazi, xenófoba e antissemita que se preparava para constituir como partido e dar treino militar aos seus elementos. A operação Ombre Nere ("Sombras Negras") foi desenvolvida pela Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais de Enna, Sicília e pelo Serviço Antiterrorismo Interno. Levou a 19 buscas em toda a Itália Segundo o jornal Corriere del Veneto, alguns elementos deste grupo participaram na conferência nacionalista que se realizou a 10 de agosto em Lisboa, organizada pela Nova Ordem Social de Mário Machado . Uma suspeita destacou-se pela sua intervenção de retórica antissemita na conferência. Segundo o Corriere di Milano, trata-se de Francesca Rizzi, que está a ser investigada e cuja casa foi alvo de buscas.As autoridades frisam que este grupo alvo da Operação Ombre Nere se tentou afirmar nos circuitos internacionais, mantendo contactos com a Aryan White Machine – C18 (que surge a partir do grupo neonazi britânico Blood & Honor) e o "partido de extrema-direita Nova Ordem Social".No grupo, estão ainda envolvidos elementos da máfia calabresa, a ‘Ndrangheta.O grupo pretendia constituir o "Partido Nacional Socialista Italiano dos Trabalhadores". Entre os visados pela operação, encontram-se pessoas que se tinham referido à disponibilidade de armas e explosivos. No Twitter, a polícia italiana partilhou imagens de armas e material de propaganda apreendido.A investigação durou cerca de dois anos. As buscas foram realizadas na sequência de uma parceria entre as autoridades sicilianas e de Siracusa, Milão, Monza Brianza, Bérgamo, Cremona, Génova, Imperia, Livorno, Messina Torino, Cuneo, Pádua, Verona, Vicenza e Nuoro.Uma mulher de 48 anos foi detida em Pádua. Na Internet, definia-se como "sargento maior de Hitler". Foi acusada de associação terrorista e apologia do antissemitismo. Um outro suspeito é de Verona.As autoridades descobriram ainda um chat chamado Militia, destinado ao treino militar dos membros deste grupo.