RTP convidou neo-nazi para programa A Nossa Tarde

O programa A Nossa Tarde, da RTP, apresentado por Tânia Ribas de Oliveira recebeu, no programa de 24 de outubro, Nuno Cláudio Cerejeira, neo-nazi condenado a prisão efetiva por crimes de ofensas corporais relacionadas com os eventos que terminaram com a morte de Alcino Monteiro, para falar sobre a experiência de ter tido três gémeos. A SOS Racismo condenou o convite feito pelo canal público.

Num comunicado emitido esta terça-feira, depois de o convite ter sido amplamente divulgado nas redes sociais, a associação considera invulgar que a RTP trate como "pai extremoso" um dos envolvidos nos episódios de agressões raciais que, a 10 de junho de 1995, provocaram dezenas de feridos e que levariam à morte de Alcindo Monteiro.

Nuno Cláudio Cerejeira é atualmente um militante da causa neonazi e elemento dos Hammerskins em Portugal e proprietário do Club 38, restaurante onde muitas vezes se reúnem os membros do grupo.

Durante o programa, a apresentadora conta a história de como a Fundação Casa Ronald McDonald ajudou a família que teve três filhos prematuros. A família reside atualmente em São Martinho do Porto e teve de vir ter os filhos para Lisboa, beneficiando então da ajuda da Fundação.

Começando com uma entrevista à mãe das crianças, o segmento é interrompido para ser ouvida a nova canção de João Pedro Pais. De seguida, a apresentadora está numa sala com Cláudia, os três filhos e Cláudio Cerejeira, um homem grande e com tatuagens na testa com um brasão. A apresentadora faz perguntas sobre os bebés, um deles ao colo do pai.

A SOS questiona se "se o tempo de antena utilizado" pela RTP para exibir "paz familiar de um neonazi não previu, por desresponsabilização ou por ignorância, a possível repercussão no seio familiar das suas vítimas".

Cláudio Cerejeira, sobrinho neto do cardeal com o mesmo apelido, tem a testa coberta de tatuagens de índole nazi, bem como o pescoço e os braços. O convidado do programa é um dos membros da instituição de solidariedade Luz Branca, que ajuda apenas "crianças brancas" em contextos de carência.

"Não podemos ignorar que, numa altura em que os discursos de ódio vão ganhando espaço e legitimidade institucional um pouco por toda a Europa, a televisão pública em Portugal eleja por modelos familiares propagandistas da causa neonazi."

A SOS Racismo critica ainda a RTP ("paga com dinheiro dos contribuintes") por "suavizar a imagem de um indivíduo comprovadamente envolvido num crime de ódio racial, acerca do qual nunca demonstrou arrependimento por um segundo televisivo que fosse".

Citado pelo Expresso no âmbito de buscas realizadas na Skinhouse/Club 38, Cláudio Cerejeira afirmou: "Chamar preto a alguém não é crime. Agressões há todos os dias em Lisboa. Não estive envolvido em nenhuma e não me arrependo de nada do que fiz".

A Sábado enviou questões ao programa da RTP, mas não obteve respostas. No entanto, o programa emitiu um comunicado onde explica: "No dia 24 de outubro o casal veio ao nosso programa, acompanhado da diretora da Casa Ronald Macdonald Ana Patacho, falar EXCLUSIVAMENTE da experiência da paternidade a triplicar". RTP diz ainda que "a coordenação do programa A Nossa Tarde não teve nenhum conhecimento sobre os antecedentes criminais do pai, nem tão pouco das suas convicções políticas. Nunca o teríamos recebido, se soubéssemos".