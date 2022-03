Estreia da Investigação Sábado repete às 14h30 na CMTV

O primeiro episódio do programa Investigação SÁBADO será repetido este sábado, 26 de janeiro, às 14h30.





A carregar o vídeo ... Sábado Investigação - Genérico

O programa conduzido pela diretora da, Sandra Felgueiras, relata duas histórias. A primeira é sobre a luta de uma família por Sofia, uma menina de dois anos que vive com a família que a quer adotar. Porém os tribunais querem colocá-la numa instituição para ser adotada.Investigação revela ainda quem deu emprego aos boys de Fernando Medina na Câmara de Lisboa. Só Inês de Medeiros (CM Almada - PS) empregou nove assessores, adjuntos e diretores. Loures (também PS), uma assessora e uma diretora. Outros estão no Governo, no Estado ou na vereação do PS. Apenas três foram para o setor privado.O programaInvestigação será transmitido todas as quintas-feiras.Às 20h, na CMTV a investigação "Adoção à força" será tema de debate entre a presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC), Dulce Rocha, a psicóloga clínica, Melanie Tavares, também do IAC e a advogada da família afetiva que está em risco de perder a criança que foi enviada para adoção por dois juízes, da primeira instância e Tribunal da Relação do Porto.