Rui Tavares diz que “ninguém se deve demitir” de votar

Lusa 12:15
“Aquelas coisas que são todos os dias das nossas aldeias, vilas, cidades, bairros, ruas, resolvem-se nestas eleições”, defendeu o líder do Livre.

O porta-voz do Livre Rui Tavares considerou hoje que “ninguém se deve demitir” de participar nas autárquicas, realçando que são eleições cujo resultado tem consequências “muito diretas e práticas” no dia-a-dia dos cidadãos.

Rui Tavares vota e apela ao voto: 'ninguém se deve demitir'.
Rui Tavares vota e apela ao voto: "ninguém se deve demitir". ANDRÉ KOSTERS/LUSA

“Eu diria que para muitas pessoas são as eleições mais importantes, porque aquele problema que a gente vê todos os dias, que nos prejudica todos os dias, do buraco no passeio, à passadeira que impede uma tragédia e que nos resolve um problema sem termos dado por isso quando as coisas correm bem, aquelas coisas que são todos os dias das nossas aldeias, vilas, cidades, bairros, ruas, resolvem-se nestas eleições, ou não se resolvem nestas eleições, por quatro anos”, defendeu Rui Tavares.

O líder do Livre falava aos jornalistas momentos depois de ter votado na secção número 6 na Escola Básica e Secundária Gil Vicente, na freguesia de São Vicente, em Lisboa.

Tavares argumentou que, devido à importância das autarquias na resolução de problemas do dia-a-dia, o voto nestas eleições “tem uma consequência muito direta, muito prática, muito concreta na vida das pessoas e ninguém se deve demitir de participar”.

Rui Tavares diz que “ninguém se deve demitir” de votar