Candidatos a Lisboa destacam importância de "participar" na vida da cidade

João Ferreira, Alexandra Leitão e Carlos Moedas votaram durante a manhã, apelando aos cidadãos que façam a escolha para os quatro próximos anos.

Três dos quatro principais candidatos à Câmara Municipal de Lisboa já votaram para as eleições autárquicas e todos apelaram à participação nestas eleições.



Lisboa: candidatos realçam a importância da participação na cidade Lusa

Carlos Moedas, o incumbente, apelou ao voto, referindo que "as escolhas dos eleitores vão decidir o futuro da cidade" e sublinhando que "o voto de cada um conta”. "É o dia da democracia, o dia em que as pessoas podem escolher, é um dever. Foi por isto que os nossos pais votaram. E sobretudo, é o dia da democracia autárquica”, disse ainda Carlos Moedas depois de ter votado.

Já Alexandra Leitão, que lidera a coligação Viver Lisboa - que junta o PS, BE, PAN e Livre -, afirmou: "Vejo muita gente a votar, isso parece-me um bom sinal. É sempre um dia de festa", deixando ainda uma palavra de simpatia para "as pessoas que trabalham nas mesas e para todos os candidatos". "Que seja um dia calmo, sem incidentes. E é sempre bom que haja pouca abstenção", concluiu.

A carregar o vídeo ... “Votar é sempre um dia de festa”: Alexandra Leitão elogia afluência às urnas

Já João Ferreira, candidato à Câmara pela CDU, lembrou que estas eleições permitem aos cidadãos escolherem "que visões vão ao encontro dos seus desejos" e que é uma das principais formas de "participar na vida da cidade".

"A campanha foi longa, mas creio ter sido esclarecedora. Valeu a pena, permitiu deixar claros projetos diferentes. Agora cabe às pessoas escolherem", sublinhou.

Pelas 12h20 o candidato pelo Chega, Bruno Mascarenhas, ainda não tinha votado.