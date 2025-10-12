Nuno Melo não conta com abstenção “muito alta”

“Tudo o que um democrata não quer é a abstenção. A participação democrática é fundamental", disse o líder do CDS.

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, disse hoje contar que a abstenção não seja muito alta nas autárquicas, após ter esperado cerca de meia hora para conseguir votar, o que classificou como um “bom sinal”.



“Eu acredito que a abstenção não vai ser muito alta desta vez, mas, enfim, estamos próximos do meio-dia, ainda temos muito dia pela frente e às vezes há fenómenos conjunturais que ajudam a justificar o fluxo maior ou menor, dependendo das horas e dependendo das eleições”, declarou hoje Nuno Melo.

Ao final da manhã de hoje, na Escola Básica Manoel de Oliveira, no Porto, as filas alongavam-se em todas as 11 secções de voto.

Após uma espera de cerca de meia hora, o líder do CDS-PP e ministro da Defesa classificou, aos jornalistas, ser “um bom sinal”.

“Tudo o que um democrata não quer é a abstenção. A participação democrática é fundamental e desse ponto de vista, até comparativamente com outras eleições aqui [pelo Porto], aparentemente a adesão tem sido grande até este momento”, partilhou.

Nesta escola na União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Nuno Melo desejou que muita gente se dirija às urnas e considerou que o apelo nestes momentos “é absolutamente crucial”.

Depois de ter percorrido “milhares de quilómetros pelo país” em campanha, o líder do CDS-PP vai aproveitar o resto do dia para estar com a sua família.

“Depois de uma intensidade tão grande de campanha, o respaldo da família é absolutamente fundamental”, concluiu.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Dos 9.303.840 eleitores inscritos, 9.262.722 são nacionais e, dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional.

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.