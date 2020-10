Líder do PSD Lisboa tenta fazer humor com Marcelo e máscaras obrigatórias

Luís Newton, presidente do PSD Lisboa, festejou a aprovação do uso obrigatório de máscara na rua com um vídeo publicado no Facebook. No vídeo, Newton profere as mesmas palavras que Marcelo Rebelo de Sousa usou para festejar a vinda das Jornadas Mundiais da Juventude para Portugal, prevista em 2022."Conseguimos, conseguimos, Portugal, Lisboa, esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória, vitória, obviamente Portugal, vitória", diz Newton:

O parlamento aprovou hoje, em votação final global, um projeto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.

O diploma do PSD, que teve como inspiração uma proposta de lei do Governo entretanto "desagendada", foi votado na generalidade, especialidade e final global e, na última votação, teve votos contra da IL, abstenções de BE, PCP, Verdes e da deputada Joacine Katar Moreira, contando com voto favorável das restantes bancadas. O deputado único do Chega esteve ausente da votação.

O PSD pediu a dispensa de redação final do diploma pelo que o texto deverá seguir ainda hoje para análise do Presidente da República.

Com Lusa