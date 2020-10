Rio e Adão esticam a corda e podem ser alvo de sanções internas

Assim que acabar a votação da iniciativa de cidadãos para o referendo à eutanásia, deve seguir uma queixa ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD contra a direção do partido, encabeçada por Rui Rio, e a liderança da bancada, ocupada por Adão Silva. O motivo? A liberdade de voto e a ausência de qualquer iniciativa própria para promover a consulta popular, contrariando uma moção aprovada no último Congresso.José Silvano explicou durante a reunião do grupo parlamentar, desta quinta-feira, que o entendimento da direção é o de que as moções aprovadas em Congresso não são vinculativas. Mas essa não é a leitura que o Conselho de Jurisdição Nacional (CNJ) faz das regras do partido.Uma decisão aprovada por unanimidade naquele órgão deixa claro que a moção para promover a realização de um referendo à eutanásia é "de acatamento obrigatório".Essa deliberação, feita na sequência de uma queixa do militante Leonel Fernandes, foi arquivada por se entender no CJN que não estava esgotado o tempo e o modo de fazer valer a moção.Mas Leonel Fernandes já anunciou àque assim que a votação desta sexta-feira acabar avança com nova participação, tendo em conta a liberdade de voto dada aos deputados e a ausência de qualquer indicação para respeitar a moção aprovada pelos congressistas.Segundo os estatutos e tendo em conta a deliberação da semana passada, é quase certo que o CJN aprovará sanções para quem desrespeitou a decisão do Congresso.De acordo com esses estatutos, todas as sanções estão em cima da mesa: da mera advertência à expulsão, passando pela perda ou suspensão de mandato ou pela suspensão do direito de eleger ou ser eleito para órgãos do partido ou até pela suspensão da militância (suspensões que, em ambos os casos, têm um limite máximo de dois anos).Uma vez que a última deliberação pode ser lida como uma advertência, há a possibilidade de os membros do CJN optarem por uma repreensão escrita, uma fórmula mais gravosa de sanção do que a mera advertência.E, se ninguém espera que haja lugar a expulsões ou a perda de mandatos, não seria inédito aplicar uma suspensão dos direitos de eleger e ser eleito durante um período que pode ir até aos dois anos.Foi essa a fórmula encontrada pelo CJN, quando era liderado por Calvão Teles, para punir os deputados da Madeira que votaram desalinhados da bancada num Orçamento. Na altura, a suspensão aplicada aos madeirenses foi de três meses, por se entender que, apesar de terem quebrado a lealdade ao grupo parlamentar, estavam a cumprir uma decisão que vinha da direção do PSD Madeira, a quem também respondiam.Agora, há agravantes a ter em conta. Uma delas é a forma como a liberdade de voto foi decidida pela Comissão Política Nacional sem sequer ouvir os deputados.Outra é a deliberação do CJN que clarifica o carácter vinculativo do que foi votado em Congresso e a forma como essa deliberação não foi sequer comunicada aos deputados pela liderança da bancada.Contactado pela, o presidente do CJN do PSD recusa porém antecipar o que pode acontecer. "O Conselho de Jurisdição Nacional não se pronuncia sobre processos que não existem".