O Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor) convocou uma greve geral de cinco dias para novembro. A justificação para a mesma é o "desgaste adicional" a que os enfermeiros estão sujeitos desde março devido à pandemia, explica à SÁBADO o presidente do sindicato, Carlos Ramalho. E assegura que os portugueses vão ficar do lado dos enfermeiros.

O representante dos enfermeiros reconhece que o país está necessitado como nunca de profissionais de saúde, devido à pandemia de Covid-19, mas que não é por isso que "o Governo pode continuar a ignorar os enfermeiros".

O líder sindical dos enfermeiros afirma que atualmente "se pede apenas um enfermeiro que trabalhe por três" e que este desgaste adicional se associa ao "desgaste que já existe sempre na profissão". "Aguentámos a primeira fase com um esforço e sacrifício terrível e agora sentimos que chegou o momento de dizer que já chega porque os enfermeiros não têm capacidade de resposta e estão desmotivados pela falta de negociações com o Governo", justifica Carlos Ramalho.

"A situação é cada vez mais precária e não pode continuar a assim", afirmou o responsável, sublinhando que Portugal é um dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com menor número de enfermeiros por 1.000 habitantes.

O sindicalista acredita que os portugueses vão ficar do lado dos enfermeiros "porque sabem que os enfermeiros estiveram sempre do seu lado" e que nunca deixaram de "estar disponíveis para prestar cuidados". "Os portugueses vão apoiar a greve dos enfermeiros."



Mas mesmo assim, o Sindepor garante que esta greve "foi pensada e feita para não atingir as pessoas. A nossa primeira preocupação vai ser sempre essa".

O sindicato diz ainda que é tarde demais para tentar reverter esta greve e que ela vai avançar mesmo que o Governo abra de novo as portas da negociação. "As negociações estão paradas há mais de um ano. Não tem havido sensibilidade para negociar e não será agora que vamos recuar", assegura Carlos Ramalho.



Requisição de estagiários "é propaganda" do Governo

Quanto à medida anunciada pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde (DGS) de que iam ser requisitados estagiários para ajudar no combate à Covid-19 e a à retoma dos procedimentos adiados devido à pandemia, Carlos Ramalho mostra-se indiferente à iniciativa."

"A requisição de estagiários é mais propaganda do que ação no terreno. Os estagiários são estagiários, têm sempre de ser acompanhados por alguém", diz, sendo ainda mais crítico: "Não serve absolutamente para nada nem terá efeitos práticos".

O sindicalista diz ainda que há outras medidas mais eficazes: "Temos 20 mil enfermeiros emigrados que gostariam de voltar e com muita experiência de trabalho e altamente qualificados. Voltarem foi uma promessa que o primeiro-ministro fez para que os enfermeiros altamente qualificados tivessem condições para regressar ao seu país", lembra, em forma de crítica.

Recordou ainda que maior parte dos contratados pelo Serviço Nacional de Saúde no âmbito da pandemia "foram contratados a termos de quatro meses mesmo estando a suprir necessidades permanentes".



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.245 em Portugal. Outubro é o mês com mais infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março. Esta semana foi batido o recorde de novas infeções, com 3.270 pessoas infetadas esta quinta-feira.