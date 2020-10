Eutanásia: “Rio escolheu estar ao lado do PS”, diz Pedro Rodrigues

Pedro Rodrigues não poupa críticas à forma como Rui Rio tratou o tema do referendo à eutanásia, chumbado esta sexta-feira na Assembleia da República."Uma vez mais a direção política do PSD optou por votar ao lado do Partido Socialista, mostrando cerimónia na demarcação necessária que temos de fazer do Partido Socialista, se efetivamente temos a ambição de liderar uma Nova Maioria para Portugal.Entre o PS e o eleitorado e militantes do PSD a direção política do meu partido voltou a escolher estar ao lado do PS", acusa Rodrigues, numa nota escrita.Para Pedro Rodrigues, "o PSD perdeu mais uma oportunidade para liderar uma matéria sensível para o seu eleitorado rejeitando".O deputado recorda que suscitou o tema em fevereiro, tentado "que se discutisse no Grupo Parlamentar a hipótese de apresentarmos, na sequência da deliberação do Congresso, uma proposta para a realização de um referendo à despenalização da eutanásia". Mas essa iniciativa foi travada por Rui Rio."O Presidente do PSD optou por rejeitar essa possibilidade e hoje ficou demonstrado que a esmagadora maioria do Grupo Parlamentar (70 deputados) são favoráveis à realização do referendo", vinca o social-democrata, que acredita que a posição da direção do partido não espelha "a posição da maioria dos militantes, nem do eleitorado do PSD".