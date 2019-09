Rui Pinto

Rui Pinto foi acusado. Como é que PJ o apanhou? O Ministério Público deduziu acusação a Rui Pinto, o hacker suspeito de ter tido acesso aos emails do Benfica. A acusação diz respeito ao caso Doyen e o jovem informático é acusado de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada.

Rui Pinto não é um delinquente e ajudou o interesse público Edwy Plenel, fundador do jornal francês Mediapart, que colaborou na investigação do Football Leaks, defende que o pirata informático português Rui Pinto não deveria ser processado e que o direito de informar e ser informado é central para haver debate.

O Ministério Público deduziu acusação a Rui Pinto, o hacker suspeito de ter tido acesso aos emails do Benfica. A acusação diz respeito ao caso Doyen e o jovem informático é acusado de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada. Recorde a investigação da SÁBADO sobre a espionagem informática de Rui Pinto ao Estado português, publicada na edição 791 de 27 de junho de 2019.Mais do que atacar clubes de futebol, empresas de agenciamento de jogadores ou escritórios de advogados, Rui Pinto terá atentado contra a própria segurança do Estado português. Sabendo que estava a ser investigado pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Judiciária (PJ), o pirata informático terá tentado – e conseguido – obter informações sobre o inquérito de que ele próprio era alvo e ainda aceder às caixas de correio de email de procuradores e de elementos do Ministério da Administração Interna.As suspeitas da PJ e do MP resultam da análise preliminar de discos externos e computadores apreendidos a Rui Pinto na Hungria – no âmbito da investigação à intrusão nos sistemas informáticos do Sporting Clube de Portugal e da Doyen Sports Investments e à posterior tentativa de extorsão a Nélio Lucas, então CEO da Doyen – e foram passadas a papel, recentemente, pela procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Patrícia Barão, num despacho enviado no início do mês à juíza de instrução criminal titular do inquérito a pedir a declaração de especial complexidade do processo. Caso o pedido seja aceite, Patrícia Barão verá o prazo da investigação ser prolongado mais seis meses. Ou seja, em vez de ter de concluir o inquérito até setembro, o MP terá até março de 2020 para deduzir uma acusação contra Rui Pinto – até lá, o pirata informático poderá continuar em prisão preventiva.Para sustentar o pedido feito à juíza Margarida Gaspar, Patrícia Barão referiu na promoção enviada ao tribunal de instrução criminal os indícios recolhidos na análise preliminar dos equipamentos apreendidos a Rui Pinto na Hungria (que foram copiados pelos procuradores franceses e belgas sem conhecimento ou autorização das autoridades portuguesas). Apesar de ainda não terem conseguido aceder aos mais de 26 terabytes de informação recolhida pelo pirata informático ao longo dos anos, e que se encontram encriptados por palavras passe que só o próprio conhece, os investigadores foram capazes de recolher dados que indicam que a conduta do pirata informático é muito mais grave do que se pensava até agora.Concretamente? De acordo com as informações recolhidas pela SÁBADO junto de várias fontes conhecedoras do inquérito, o MP tem indícios muito fortes de que o pirata informático terá conseguido entrar nos emails do então diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, da antiga procuradora-geral Distrital de Lisboa, Maria José Morgado, de magistrados do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e ainda de elementos não identificados do Ministério da Administração Interna. A estes há ainda que juntar os emails de elementos de escritórios de advogados influentes, como a PLMJ, e ainda de instituições relacionadas com o futebol, como a FIFA ou a Confederação Sul -Americana de Futebol.Contactado pela SÁBADO, o advogado português de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, não quis pronunciar-se sobre o pedido do MP para que o caso fosse declarado de especial complexidade nem sobre outros aspetos do inquérito. O advogado estava a preparar a resposta da defesa ao pedido do MP, cujo prazo de entrega terminava esta quarta-feira –, mas podia estender-se até esta sexta-feira, 28. A decisão da juíza de instrução criminal deve assim ser conhecida nos próximos dias.A confirmarem-se as suspeitas, esta será uma intrusão sem precedentes nos sistemas informáticos da Justiça, do Governo e de instituições portuguesas que, de acordo com as fontes consultadas pela SÁBADO, levanta questões muito graves em termos de segurança e confidencialidade da informação.Através do email de Amadeu Guerra, o pirata informático poderá ter tido acesso a dados sobre as investigações mais complexas que correm em Portugal e que vão da corrupção ao tráfico de droga internacional, da fraude fiscal ao terrorismo. Durante o tempo em que esteve à frente do DCIAP, Amadeu Guerra viu o seu departamento liderar investigações como a Operação Marquês, o caso dos Vistos Gold, a Operação Fizz, o caso do desaparecimento das armas de Tancos, mas também o inquérito ao Banco Espírito Santo, à EDP e muitos outros. Entre estes estarão também as investigações relacionadas com o futebol que, desde abril de 2018, foram concentradas numa equipa especial com três procuradores que funciona, justamente, no DCIAP.Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, entre as informações acedidas por Rui Pinto estarão as comunicações entre o ex-diretor do DCIAP e a antiga procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal que, em novembro de 2018, nomeou Amadeu Guerra para a Comissão de Fiscalização de Dados do Sistema de Informações da República Portuguesa: ou seja, até ser capturado na Hungria, em janeiro deste ano, Rui Pinto poderá ter acedido a dados sobre os serviços de informações nacionais. Informações valiosas não só para organizações criminosas mas também para outros Estados.Contactado pela SÁBADO, Amadeu Guerra não quis prestar declarações. A ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, também contactada pela SÁBADO, disse não ter conhecimento de qualquer facto relacionado com o tema.Depois de deixar o DCIAP, Amadeu Guerra foi nomeado procurador-geral Distrital de Lisboa. Foi ocupar o cargo deixado vago por Maria José Morgado, justamente outro dos alvos do pirata informático nos últimos anos. Depois de dirigir o DIAP de Lisboa entre 2007 e 2015, Maria José Morgado foi nomeada procuradora -geral Distrital de Lisboa (PGDL) quando Francisca Van Dunem se tornou ministra da Justiça. Na PGDL, Maria José Morgado tinha a seu cargo as comarcas de Lisboa, Lisboa Norte, Lisboa Oeste, Açores e Madeira. Pelos departamentos respetivos passaram inquéritos como o do antigo espião Jorge Silva Carvalho ou, mais recentemente, o caso E-toupeira – cujos documentos judiciais chegaram a ser publicados no blogue Mercado de Benfica, silencioso desde a detenção de Rui Pinto.Para avaliar a extensão dos danos, a PJ está a tentar determinar o tipo de informação que poderá ter sido roubado. Ao que apurou a SÁBADO, a Judiciária fez recentemente um pedido de cooperação à Google para identificar o endereço de IP (Internet Protocol, o código numérico atribuído a cada dispositivo que se liga à Internet) a partir do qual o acesso foi feito. A empresa norte-americana confirmou os indícios de acesso ilegítimo ao email profissional da procuradora-geral adjunta.Contactada pela SÁBADO, Maria José Morgado disse ter sido ouvida como testemunha há alguns meses. Constituiu-se como assistente e explicou que não deu conta de nenhum acesso ilegítimo, que ninguém lhe tirou documentos relevantes e que, de resto, usa o email profissional apenas para questões de gestão e nunca para movimentar informação de processos. Esclareceu ainda que os factos remontam a 2017, quando era procuradora-geral Distrital de Lisboa, e que, nessa condição, não tinha nem movimentava processos. Foi-lhe perguntado se se lembrava de alguma perturbação técnica no seu correio eletrónico – neste tipo de acessos informáticos indevidos é habitual ocorrerem quebras –, mas a magistrada explicou que não registou nenhum incidente grave. De todas as vezes em que teve problemas informáticos recorreu aos técnicos do Instituto de Gestão Financeira e equipas da Justiça.Já sobre o acesso a emails de elementos do Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, a SÁBADO apurou apenas que não se trata de caixas de correio de governantes, mas não conseguiu esclarecer exatamente a quem pertenciam.Caso a juíza de instrução criminal aceite a declaração de especial complexidade do processo, o MP irá alargar o âmbito do inquérito muito para além dos crimes relacionados com o Sporting e a Doyen. Terá então de pedir às autoridades húngaras o alargamento do mandado de detenção europeu (MDE) ao abrigo do qual Rui Pinto foi detido em Budapeste e que mencionava apenas a intrusão no Sporting e no fundo de investimento bem como a tentativa de extorsão a Nélio Lucas. Isto porque, quando foi interrogado pelo juiz de instrução húngaro, o pirata informático não prescindiu do princípio da especialidade: ou seja, só poderá ser investigado e acusado no âmbito dos crimes mencionados no MDE.Qualquer outra questão que possa surgir terá de ser alvo de um pedido de alargamento do MDE, o que não aconteceu até agora, nem sequer no âmbito do chamado caso dos emails do Benfica. Apesar de Rui Pinto ser o principal suspeito do ataque ao sistema informático do clube liderado por Luís Filipe Vieira, o MP optou por separar esse caso da investigação ao abrigo da qual o hacker foi detido. Foi por esse motivo que a juíza de instrução criminal recusou, recentemente, o pedido dos advogados do Benfica para que o clube se constituísse assistente no processo.As novas suspeitas sobre a atuação de Rui Pinto vêm somar-se a uma outra, que o MP considera estar provada e que ficou expressa no recente acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), que rejeitou liminarmente o recurso apresentado pela defesa do pirata informático que pretendia a reversão da medida de coação de prisão preventiva: que Rui Pinto foi capaz de aceder à investigação de que era alvo e à qual tentou escapar durante vários anos."Para além de ter obtido documentos confidenciais da Doyen de forma ilícita, o arguido Rui Pedro Gonçalves Pinto conseguiu obter ilicitamente documentos integrantes de uma investigação criminal (neste caso documentos que passaram pela Polícia Judiciária)", escreveu o juiz desembargador Calheiros Gama no documento, a que a SÁBADO teve acesso. Uma posição que também foi defendida pela procuradora do MP na resposta ao recurso de prisão preventiva interposto pela defesa. "[Rui Pinto] demonstra ter elevados conhecimentos informáticos, que lhe chegaram a permitir obter informação sobre a existência do presente inquérito e de diligências que aqui se encontravam em curso", escreveu Patrícia Barão.Todo o acórdão do TRL é, aliás, arrasador para a defesa de Rui Pinto, desmontando, um por um todos os argumentos usados para tentar alterar a medida de coação de prisão preventiva. Nesse recurso, o advogado Francisco Teixeira da Mota tentou demonstrar que a aplicação da mais pesada das medidas de coação é ilegal e só "explicável por razões extrínsecas" ao processo.Depois de recordar que o pirata informático está indiciado por seis crimes – dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa à pessoa coletiva e um de extorsão na forma tentada – e de que só este último podia levar à aplicação da prisão preventiva, centra-se no argumento de que Rui Pinto desistiu da "consumação do crime de forma voluntária e ativa", o que, na sua opinião, retiraria a base legal à prisão preventiva. "Se existem fortes indícios da tentativa de cometimento de um crime de extorsão, existem, simultaneamente, fortes indícios de uma desistência válida dessa tentativa", escreveu.Teixeira da Mota defendeu também que não existe perigo de fuga (porque não há provas de que se tenha escondido e podia trabalhar com o pai em Portugal); de continuação da atividade criminosa (porque Rui Pinto disse em tribunal que tinha cometido um erro, de que se arrependia, e também porque como fonte do Football Leaks tem divulgado graves ilegalidades e colaborado com as autoridades francesas, holandesas e belgas); ou de perturbação do inquérito (porque os factos ocorreram há três anos e não lhe seria possível alterar a prova produzida). Antes de pedir a substituição da prisão preventiva por apresentações periódicas no posto policial da área de residência do pai, questiona: "Se fossem outros os interesses ‘afetados’ com a sua atuação (que não o futebol e a sua ‘aura’ no nosso país) se alguma vez algum cidadão seria preso preventivamente com bases em indícios de uma tentativa desistida de extorsão."Antes de rebater, um por um, os argumentos de Teixeira da Mota, o juiz desembargador Calheiros Gama tentou esclarecer se a defesa reconhece que houve uma tentativa de extorsão, porque ao mesmo tempo que afirma que houve desistência, tenta afastar-se da prática do crime, invocando, tal como Rui Pinto fez publicamente, desconhecimento de que estaria a cometer um ato ilícito.A primeira conclusão do juiz afeta, desde logo, a credibilidade do Football Leaks ao considerar "fortemente indiciado" que os documentos publicados na plataforma nos últimos quatro anos foram obtidos através de pirataria informática. "Indiciam fortemente os autos que o arguido Rui Pinto, pelo menos desde o ano 2015, publicou em diversos sites (…) que denominou Football Leaks, conteúdos relacionados com o fenómeno do futebol profissional. Mais indiciam os autos que os documentos publicados pelo arguido nos referidos sites eram por si obtidos através de intromissão indevida em sistemas informáticos de sociedades de alguma forma relacionadas com o meio do futebol profissional, aos quais acedia sem autorização e recolhia as informações que considerava mais sensíveis e suscetíveis de expor certas sociedades e/ou clubes de futebol." Elementos que recolheu "não só para denunciar eventuais condutas impróprias de clubes e sociedades" como também para "obter vantagens pessoais indevidas à custa de património de terceiros."Para sustentar estas conclusões, o juiz desembargador enumera os indícios recolhidos pela investigação do MP e da PJ, alguns dos quais desconhecidos até agora. Os primeiros são a determinação das datas exatas em que o pirata informático criou o endereço de email usado para tentar chantagear o então CEO da Doyen, Nélio Lucas, e o email da plataforma Football Leaks. "A 25 de setembro de 2015, Rui Pinto criou o endereço de email artem.lobuzov@yandex.kz com o intuito de realizar contactos com terceiros sem ser identificado. Seguidamente, a 29 de setembro, criou a conta football.leaks@yandex.ru, através do IP 109.195.179.39 com o intuito de divulgar conteúdos relacionados com o fenómeno desportivo. Ambas as contas foram acedidas com recurso à rede TOR, anonimizando por completo a autoria dos acessos", lê-se no acórdão.Segue-se a descrição das mensagens enviadas a Nélio Lucas, no início de novembro de 2015, sob o pseudónimo de Artem Lubozov, que culminam no pedido de "uma doação generosa" entre 500 mil a 1 milhão de euros em troca da eliminação de toda a documentação. Caso não recebesse essas verba, os documentos na sua posse seriam divulgados.Quer no interrogatório judicial, quer nas entrevistas que deu antes de chegar a Portugal, Rui Pinto garantiu que nunca teve intenção de receber qualquer montante, mas apenas perceber que valor Nélio Lucas daria à informação bem como verificar a sua autenticidade. Daí, disse, ter avançado um valor que considerou "irrealista e excessivo".No entanto, para o juiz desembargador, "o modo como foram efetuadas as abordagens por parte do arguido Rui Pinto ao ofendido Nélio Lucas, as quais encaixam perfeitamente num padrão de normalidade na concretização deste tipo de crime, retiram qualquer credibilidade a esta versão". Isto porque logo na primeira mensagem enviada, depois de "indicar contratos concretos, empréstimos e negócios do mundo do futebol" e o que "considerava serem ‘artimanhas’ como atrasos nos pagamentos a alguns clubes, a abertura de uma conta bancária quase sem documentação, documentos assinados com datas retroativas", identificando "casos e pretensos protagonistas envolvidos", terminou escrevendo: "Tudo isto e muito mais pode aparecer online, e logo de seguida em toda a imprensa Europeia (certos jornais franceses, italianos e espanhóis pediram já uma parceria para divulgar informação). Certamente não deve querer isso não é? Mas podemos conversar…"A sequência de emails foi considerada pelo juiz uma prova irrefutável de que Rui Pinto tentou realmente chantagear o empresário. Segue-se a citação de outra mensagem, enviada a 7 de outubro: "Desde que começamos a conversar deixei de publicar assuntos que estivessem relacionados com a Doyen. A única exceção foi a carta enviada pelo Sporting sobre o Caso Rojo, só para ir mantendo o circo mediático. Neste momento até lhe fiz um favor, o presidente do Sporting foi completamente desmascarado e perdeu toda a credibilidade nacional e internacional. Se o processo no TAS estava muito bem encaminhado para a Doyen, depois destas notícias (…) o processo está no papo para si. (…) Quanto às questões técnicas e legais podemos tratar disso mais detalhadamente entre advogados, assinar um NDA por exemplo, mas isso vemos na altura."Para Calheiros Gama, o sigilo sugerido por Rui Pinto nas negociações é revelador "da consciência da ilicitude" da sua atuação, tal como a necessidade de que o pagamento fosse feito de forma oculta "a coberto de um NDA", isto é de um "acordo de não divulgação" ou dissimulação através de um negócio com aparência de legítimo, designadamente por meio de um pretenso contrato de prestação de serviços, como mais tarde viria a ser proposto.De acordo com o acórdão do TRL, a 8 de outubro – já depois de ter apresentado queixa na Judiciária – Nélio Lucas informou Rui Pinto que tinha arranjado um advogado disponível. O pirata respondeu que iria falar com um jurista "da sua confiança". Nesse mesmo dia, o pirata contactou o advogado Aníbal Pinto (também ele arguido) dando-lhe conta do seu plano de pedir entre 500 mil e 1 milhão de euros para não divulgar certos documentos. "Aníbal Pinto aceitou colaborar com Rui Pinto nas abordagens que viessem a ser feitas a Nélio Lucas, tendo entre ambos ficado acordado que a parte que caberia a Aníbal Pinto (…) seria de 300 mil euros ficando o remanescente para o arguido Rui Pinto", lê -se no acórdão.A SÁBADO tentou contactar o advogado Aníbal Pinto para obter um comentário ao que foi escrito no acórdão, mas tal não foi possível até ao fecho desta edição.De acordo com o documento, também não é crível que o pirata informático considerasse o montante pedido excessivo ou irrealista: através da sua intrusão, sabia que o fundo movimentava "largos milhões por ano". Para o juiz, a questão da autenticidade também não se colocava uma vez que Rui Pinto sabia como os tinha obtido.Quando percebeu que Nélio Lucas não tencionava fazer qualquer pagamento, o pirata informático começou a divulgar documentos da Doyen e seus parceiros no Football Leaks, "concretizando a ameaça". Fê-lo entre 4 de abril de 2015 e 22 de abril de 2016. "Por todo o exposto, dúvidas não restam de que houve tentativa de extorsão", conclui Calheiros Gama.O juiz debruça-se depois no argumento da desistência do crime. Citando abundante jurisprudência, Calheiros Gama escreve que para a desistência "não basta que deixe materialmente de prosseguir por razões de estratégia ou receio de intervenção de terceiros. Tem de ser uma decisão voluntária, espontânea e interior de revogar a decisão de cometer o crime". E tal não aconteceu porque "no momento em que diz ter desistido já era impossível prosseguir na execução do crime".Isto porque quando, a 10 de novembro, Rui Pinto escreveu ter cometido um erro e não estar "interessado em receber um cêntimo", garantindo que iria entregar a documentação no DCIAP, já sabia que a PJ estava no seu encalço. Tinha, inclusive, obtido documentos da investigação. "O seu email de 17 de outubro de 2015, às 18h30 (…) não deixa dúvidas quanto à obtenção desses documentos e quanto ao conhecimento de que alguma investigação judicial a dados informáticos estaria em curso. Nele escreveu: ‘Tenho na minha posse uma cópia do documento escrito pelo seu advogado autenticado pela PJ de Lisboa e enviado para o Yandex, com nome do processo e tudo.’"Mais grave para o juiz: Rui Pinto sabia que estava a ser investigado e continuou o seu plano. "Vou ser sincero consigo, o Yandex até pode colaborar off the record com a Doyen e dar os dados de tráfego, mas não passará disso. Descobrir a origem é praticamente impossível. Por isso espero que o seu advogado não faça perder o meu tempo e o seu em coisas infrutíferas", escreveu o pirata num email. Ou seja: "Rui Pinto confiava absolutamente na sua estratégia de anonimização, não assumindo como séria ou real a possibilidade de a Polícia Judiciária o conseguir identificar através de dados ou meios informáticos", concluiu Calheiros Gama.Segundo o acórdão, a estratégia do hacker só falhou por um fator humano: Aníbal Pinto. Foi ele que denunciou Rui Pinto no encontro com Nélio Lucas e o advogado Pedro Henriques no restaurante Pans & Company na estação de serviço da Galp na A5, em Oeiras. De acordo com o relato de diligência externa da PJ, que monitorizou a reunião, na conversa "Aníbal Pinto aflorou características físicas e qualidades do seu cliente, afirmando-se tratar-se de um jovem (sexo masculino), com 20 e poucos anos, a residir no estrangeiro, com formação universitária (como expressões como ‘brilhante’ e ‘escreve muito bem’) que o conheceu no âmbito de uma defesa noutro processo-crime no Porto. Este processo estaria relacionado com o acesso a contas num banco das Ilhas Caimão e que teria conseguido realizar transferências ilícitas de elevado valor".Nas semanas seguintes, Rui e Aníbal Pinto "tomaram conhecimento de que a identidade do ora recorrente, que este julgava inatingível por via informática, fora encontrada pela PJ (…) e que o esquema de extorsão que haviam montado estava já largamente documentado e descoberto". Desde logo porque nos dias seguintes inspetores da PJ deslocaram-se à casa do pai e da irmã do hacker, contactando vizinhos para tentar apurar o seu paradeiro. "Não é compatível com a prova nos autos a explicação que RP desistiu porque foi aconselhado pelo advogado. Pelo contrário: a prova indicia que executou atos de extorsão e desistiu depois de perceber que as autoridades estavam no seu encalço, identificando-o", conclui Calheiros Gama.Em relação aos perigos (de fuga, continuação da atividade criminosa e perturbação do inquérito) que sustentaram a decisão de colocar Rui Pinto em prisão preventiva, o juiz desembargador também considerou que todos eles se verificam. Sobre o risco de fuga, Calheiros Gama questionou: "Se a sua intenção fosse colaborar com as autoridades para a descoberta dos alegados crimes futebolísticos que identificou, por que motivo não veio, voluntariamente, a território nacional oferecer a sua colaboração e esclarecer que não cometera qualquer crime, antes ajudando à revelação de outros crimes?" E acrescentou, revelando um dado desconhecido: "Se não procurava esconder-se (…) por que motivo deixou caducar os seus documentos de identificação?" De acordo com a informação da PJ, o Cartão de Cidadão de Rui Pinto expirou em 2017. O pirata não tinha, por isso, residência legal na Hungria nem as autoridades húngaras dispunham de "qualquer registo" da sua permanência no país.O pirata acabou apenas por ser localizado em Budapeste graças à vigilância ao telemóvel do pai e da madrasta. Foi no aparelho da mulher que a PJ confirmou que a visita do casal à Hungria tinha por objetivo visitar Rui Pinto – que, disse o próprio à Der Spiegel, instalou uma aplicação que enganava o localizador GPS do seu telemóvel, atribuindo-lhe coordenadas perto do Polo Norte.O juiz considerou também que existe o perigo de continuação da atividade criminosa caso Rui Pinto seja libertado: não se lhe conhece qualquer profissão e há o risco de que continue a aceder a informação confidencial e a exigir dinheiro pela sua não divulgação. "Não pode a sua prática ser qualificada como movida por objetivos altruístas e destinados unicamente ao bem público", lê-se no acórdão. Para o juiz, o pirata pode ser comparado a um assaltante: "Tal atuação, com utilização de meios informáticos, não pode deixar de se considerar comparável à entrada física não autorizada num escritório ou residência e à recolha de documentos privados nesses espaços, situação em que nunca haveria qualquer dúvida quanto à sua ilicitude."Sobre a perturbação do inquérito, o magistrado recordou que se Rui Pinto teve capacidade para obter dados do processo no passado, poderá voltar a fazê-lo se estiver em liberdade. Para além disso, poderá também destruir eventuais ficheiros que estejam alojados em servidores virtuais ou mesmo interferir no inquérito para destruir provas sem deixar rasto. Tal como entrou clandestinamente nos emails de Maria José Morgado e Amadeu Guerra, entre outros.