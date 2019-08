A Hungria aceitou o pedido do Ministério Público (MP) para o alargamento do Mandado de Detenção Europeu (MDE) de Rui Pinto, podendo assim acusar o colaborador do 'Football Leaks' por factos apurados na investigação relacionada com Doyen e Sporting.A informação consta numa nota publicada esta quinta-feira na página da Internet do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), depois de em julho deste ano o MP ter pedido a extensão do Mandado de Detenção Europeu. O MP queria, com este pedido, poder usar como prova todo o material informático que tinha sido apreendido em Budapeste, incluindo os acessos aos sistemas informáticos da Procuradoria Geral da República e do Ministério da Administração Interna, como avançou a SÁBADO, aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol."Esse pedido [do MP] teve resposta positiva das autoridades húngaras, as quais deram consentimento, a 13 de agosto de 2019, à extensão do MDE", refere a nota do DCIAP, acrescentado que o inquérito, dirigido pelo MP do DCIAP com a coadjuvação da Polícia Judiciária, encontra-se em investigação e está em segredo de justiça.O Sporting, a Doyen e o Benfica constituíram-se assistentes no processo, o que lhes permite intervir no inquérito e na fase de instrução, apresentar provas e requerer diligências que considerem necessárias.No dia em que Rui Pinto ficou em prisão preventiva (22 de março), fonte do Benfica disse à agência Lusa que requereu junto do MP informação sobre a prova produzida na investigação. Rui Pinto é suspeito de ser também o autor do furto dos emails do clube da Luz, em 2017.Como o arguido nunca renunciou ao princípio da especialidade, para que a justiça portuguesa possa vir a acusar e a julgar Rui Pinto por outros factos e crimes que não estes, o MP teve de pedir a extensão do MDE às autoridades húngaras, com base em novos factos e indícios entretanto apurados no decorrer da investigação – que não constam mandado original – e que poderão vir a dar origem a outros processos judiciais.