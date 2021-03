Rio indica o seu braço direito para a RTP

Florbela Guedes será uma desconhecida para o grande público, mas é considerada a mulher mais poderosa do PSD e o braço direito de Rui Rio. Esta quinta-feira, o seu nome vai a votos por indicação do partido numa lista para o Conselho de Opinião do PSD.

A assessora de imprensa que acompanha Rio desde os tempos em que era presidente da Câmara do Porto é vista no partido como uma das pessoas mais influentes e a inclusão do seu nome na lista que será votada pelos deputados não passou despercebida no PSD. O tema foi comentado em grupos de Whatsapp de sociais-democratas, com algumas críticas.

É que se Florbela é uma das mais próximas e fiéis colaboradoras de Rui Rio está longe de ser consensual. O poder que lhe é dado pelo líder – que já tentou por várias vezes impor que os deputados não pudessem falar com os jornalistas sem autorização da diretora de comunicação do partido – vale-lhe alguns anticorpos.

Em fevereiro de 2020, Rio escreveu mesmo um mail à sua bancada na qual pedia a cada um dos parlamentares sociais-democratas que "os contactos com a comunicação social" fossem articulados com a "dra. Florbela Guedes". A iniciativa foi vista como uma espécie de "lei da rolha", mas nunca chegou a ter efeitos práticos, porque os deputados continuaram a manter as relações normais com a imprensa.

O episódio serviu, contudo, para deixar claro o poder que Rio quer dar à "Dra. Florbela", como faz questão de se referir sempre à sua assessora. Não foi a primeira vez que isso aconteceu: logo em 2018, quando apresentou o seu Conselho Nacional Estratégico, o líder social-democrata deixou claro aos jornalistas que questionaram como poderiam saber quem falaria sobre cada área – se o respetivo deputado ou um membro do CNE – que a chave para a comunicação estaria sempre com Florbela Guedes. "Dirigem-se à dra. Florbela Guedes, que por sua vez indicará quem fala para cada tema", foi a resposta dada em conferência de imprensa.

Além de Florbela Guedes, o PSD indicou José Carlos Barros, La Salete Miranda e Paulo Faustino, numa lista de dez personalidades que inclui Felisbela Lopes, Simonetta Luz Afonso, Estrela Serrano, Maria Inácia Rezola, La Salete Miranda (indicadas pelo PS), Paulo Mendes (proposto pelo BE) e Fernando Correia (por indicação do PCP).

O Conselho Consultivo da RTP tem poder para "emitir parecer vinculativo" sobre os provedores do telespetador e do ouvinte, indigitar dois nomes para o Conselho Geral Independente da estação, apreciar os planos de atividade e os orçamentos da RTP, mas também pronunciar-se sobre o cumprimento do serviço público de rádio e de televisão e dar parecer sobre o contrato de concessão da RTP.