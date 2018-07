Rui Rio usava na Câmara do Porto uma táctica que faz parte da cartilha dos políticos desconfiados: passava informações diferentes a várias pessoas. Quando havia uma fuga de informação, era fácil detectar a fonte. O método ajudou-o a consolidar a confiança em Florbela Guedes, a mulher que escolheu para ser sua assessora de imprensa na autarquia. Florbela passou no teste e hoje é a pessoa mais próxima de Rio. Vai com ele para todo o lado, ajuda-o a organizar a informação e filtra os contactos com a imprensa. Conhecê-la é perceber como pensa o líder do PSD e a forma como se relaciona com a comunicação social.Quem ainda não conhecia Florbela Guedes dos quase 12 anos que passou com Rui Rio na Câmara do Porto, passou a conhecê-la pela voz do próprio líder no dia em que apresentou o seu Conselho Nacional Estratégico. O órgão – a que Rio não gosta que se chame "governo sombra" – está dividido em 16 áreas, cada uma das quais com um coordenador e um porta-voz.A dúvida na conferência de imprensa de apresentação era saber se os jornalistas se deviam continuar a dirigir aos deputados de cada área para tratar os respectivos temas ou se os porta-vozes tinham sido indicados precisamente para isso. Rui Rio deu uma resposta sem hesitações: "Dirigem-se à dra. Florbela Guedes, que por sua vez indicará quem fala para cada tema."Talvez houvesse ainda em Lisboa quem não soubesse quem era a "dra. Florbela Guedes", mas no Porto não há jornalista que não saiba que é por ela que têm de passar todos os contactos com Rio.A relação entre os dois tem quase 20 anos. Florbela Guedes, que deve o título de "doutora" à Universidade de Vigo, onde se doutorou em Gestão de Comunicação, começou por ser jornalista. Depois de ter passado pela TVI, trabalhou no Comércio do Porto, onde cobriu a campanha de Rui Rio à câmara.O ambiente na comunicação social portuense era hostil a Rui Rio, que era visto como "pouco ligado à cidade". Rio tinha passado 10 anos em Lisboa como deputado na Assembleia da República e isso afastou-o dos círculos da Invicta, onde a vitória do socialista Fernando Gomes era vista como quase certa."Houve alguma arrogância em relação a Rio", confessa um jornalista que acompanhou a campanha. "Não foi bem tratado", admite outra fonte do meio jornalístico portuense, explicando que por diversas vezes os insultos de que Rui Rio teria sido alvo na rua "foram empolados" nos jornais da cidade.Contra todas as expectativas, o candidato do PSD derrotou Fernando Gomes e a boa imagem com que tinha ficado do trabalho de Florbela Guedes fê-lo convidá-la para ser sua assessora na Câmara. A proximidade não foi imediata, mas ao longo de anos foram construindo uma relação de enorme confiança. "Ela não faz nada que ele não queira, controla toda a comunicação. E em várias coisas são muito parecidos", conta uma fonte que trabalhou de perto com Florbela Guedes.Quem conhecia Rui Rio como deputado da Comissão de Economia dos tempos do cavaquismo demorou a perceber como é que aquele parlamentar bem disposto se transformou num austero autarca produtor de inflamados discursos contra os media. "Ele era uma excelente fonte, porque percebia imenso de Economia e não estava colado ao cavaquismo. Na verdade, era um apoiante de Pinto Balsemão", conta uma repórter parlamentar daquela época. "Quando queríamos desanuviar, nos intervalos dos trabalhos parlamentares, íamos para um corredor onde estivessem o Rui Rio, o Álvaro Castelo Branco, o Nuno Melo e o Diogo Feio", acrescenta outra antiga jornalista do parlamento, que garante que Rio "até contava anedotas".A mudança de atitude em relação aos jornalistas terá acontecido com a experiência no Porto. "Quando ele chegou à câmara, havia uma grande promiscuidade com o JN. Havia quem fizesse assessoria de manhã na câmara e à tarde fosse fechar a edição", assegura uma jornalista que acompanhou durante anos os trabalhos da autarquia. "Rio correu com essa gente toda e ainda comprou uma guerra com o então director do JN ao cortar o subsídio ao grupo de teatro de que fazia parte a mulher dele" – que por sinal foi candidata na lista do socialista Francisco Assis.Os tempos que se seguiram foram conturbados. Os protestos contra Rio multiplicavam-se nos meios culturais e intelectuais do Porto. E o autarca alimentava a guerra. "Ele vive de confrontos. E a verdade é que, com essa atitude, teve duas maiorias absolutas", nota um antigo jornalista portuense.Ficaram para a história os discursos contra a comunicação social nas cerimónias do 25 de Abril, que Rui Rio comemorava na Câmara sempre a 24, conta a lenda urbana de não ter de pagar as horas extras aos funcionários pelo trabalho no feriado. "Eram sempre momentos muito tensos. Era muito duro com os jornalistas", conta outra repórter, que diz que o então presidente da Câmara "via qualquer crítica ao trabalho na autarquia como um ataque pessoal".Nesta relação tensa, Florbela Guedes cumpriu sempre o seu papel. Todas as fontes ouvidas pelaasseguram que nunca se lhe ouviu uma palavra a mais ou se lhe viu um gesto em falso em relação à linha traçada por Rio. Há só uma coisa em que os dois divergem: a paixão clubística. Rio é adepto do Boavista e comprou uma guerra sem quartel com o FC Porto e Florbela é uma portista ferrenha.A divergência futebolística não foi suficiente para instalar a desconfiança, porque a assessora corresponde ao rigor que Rio exige. "Com ele é tudo palavra por palavra, vírgula por vírgula e ela cumpre esse papel", diz uma jornalista, que se lembra de várias vezes ter sido obrigada por Rio a ler as notas que tinha acabado de escrever para que o social-democrata ficasse seguro de que "não iam pôr palavras" na boca dele.O cuidado até podia fazer crer que Rui Rio dá muita importância ao que sobre ele se escreve. Mas quem o conhece bem garante que nada podia estar mais longe da verdade. Quando se fala de jornais, Rio conta muitas vezes a história do seu antigo barbeiro no Porto."O homem punha lá na montra a primeira página de O Primeiro de Janeiro e passava o dia a comentar as notícias com os clientes que lá iam. Só se falava disso na barbearia. Mas na verdade ninguém tinha lido o jornal", lembra um próximo de Rui Rio, que diz que o líder usa a imagem para desfazer a importância que se dá à imprensa. "Ele diz que nós cá em Lisboa somos como o barbeiro dele. Andamos todos a falar de notícias que, às vezes, só 20 mil pessoas leram", conclui a mesma fonte, que diz que Rio acredita que tem de fazer política para quem está no País "fora da bolha dos políticos e dos jornalistas".Se a receita que usou no Porto funcionar no País, pode ser que consiga. Mas, para já, acumula má imprensa e uma sucessão de casos, que os mais próximos desvalorizam. "As pessoas depois esquecem-se dos casos. O que fica é a substância", frisa uma fonte da direcção social-democrata.Foi por pensar assim que Rui Rio mandou esta semana desautorizar o líder parlamentar Fernando Negrão via agência Lusa. Distante da comunicação social, não hesitou em usá -la para, através de uma "fonte da direcção", dizer que a votação do PSD para acabar com o adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos tinha sido feita à sua "revelia". Foi, explica uma fonte próxima do líder, uma maneira de impedir a colagem ao que considerou ser uma votação irresponsável. "Sem isso, iam sempre atirar-lhe essa votação à cara."