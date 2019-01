Rui Rio percebeu que tem um problema de comunicação. E já estava a tentar resolvê-lo antes do desafio de Luís Montenegro para as diretas.

"O nosso calcanhar de Aquiles é a comunicação externa", confessava há uma semana à SÁBADO um dos vice-presidentes de Rui Rio, explicando que a direção do PSD estava "a trabalhar nisso".

Uma das formas para dar a volta ao problema passa pela contratação do especialista em comunicação João Tocha.

Tocha tinha acordado começar a trabalhar no partido no dia 1 de Janeiro, ainda antes da convulsão em que caiu o PSD com o desafio de Luís Montenegro a Rui Rio para eleições diretas, como o próprio explicou à SÁBADO.

João Tocha diz que o objetivo do seu trabalho é "facilitar o que parece que não corre bem" e tentar que a comunicação entre a direção do PSD e os jornalistas "comece a fluir".

O consultor de comunicação junta-se assim a Florbela Guedes, a assessora de impresa que trabalha com Rio desde os tempos da Câmara do Porto.

Em Outubro, Rio tinha contratado também Rodrigo Gonçalves - ex-autarca condenado por agressão e visto como um dos caciques do PSD em Lisboa - para trabalhar na comunicação do partido.

Gonçalves nunca teve, porém, até agora qualquer contacto com os jornalistas, estando a trabalhar na sede do partido, em conjunto com a equipa que gere as redes sociais do PSD.