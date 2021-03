Pedro Nuno Santos acusa Alfredo Casimiro de gravar e divulgar uma conversa privada. No áudio, o ministro diz que as ações de Humberto Pedrosa na TAP se vão “evaporar”.

As mais lidas

Ministro avança com queixa-crime contra patrão da Groundforce

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, "vai avançar com uma participação criminal junto do Ministério Público contra Alfredo Casimiro", o patrão da Groundforce, "por ter divulgado", em áudio, "uma conversa privada" entre ambos, revelou ao Correio da Manhã fonte oficial do ministério.







Pedro Nuno Santos

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Ministério Público Pedro Nuno Santos Groundforce Alfredo Casimiro trabalho Artigo Anterior Próximo Artigo

Leia mais no Correio da Manhã