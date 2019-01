Rui Pinto diz que nada roubou e garante que agiu como fonte do Football Leaks.

Rui Pinto faz vida de pobre na Hungria. Mora numa habitação modesta, no centro de Budapeste, paredes meias com a zona mais problemática da cidade. Ninguém lhe conhece atividade profissional e o hacker, agora preso pelas autoridades húngaras, assegura que não tem fortunas.



Em contraste estão os dois advogados que contratou. Em Portugal é Francisco Teixeira da Mota, especialista em liberdade de imprensa; na Hungria, Rui Pinto é assessorado por William Bourdon, o francês que esteve à frente de casos como o processo da WikiLeaks.



Recorde-se que, de acordo com as autoridades, Rui Pinto, de 30 anos, foi detido esta quarta-feira na Hungria, com o mandado de detenção português a ter sido emitido a 15 de janeiro pelas autoridades portuguesas.