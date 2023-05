Costa vai reunir com Marcelo em Belém

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão reunir cerca das 17 horas, no Palácio de Belém. A reunião foi solicitada pelo primeiro-ministro e deverá discutir-se a saída de João Galamba do Governo, após a polémica desencadeada pela divulgação das notas sobre a reunião da CEO da TAP com o Governo e deputados do PS e a recuperação de um computador levado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.







RODRIGO ANTUNES/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa já manifestou que pretende ver Galamba fora do Governo.De acordo com o jornal Observador, Costa reuniu com o seu núcleo de coordenação política do Governo antes de seguir para Belém: esteve com Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, bem como com Fernando Medina, ministro das Finanças, entre outros.A recuperação do computador atribuído a Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, já levou os partidos a pedir esclarecimentos sobre o envolvimento dos serviços de informação.

O Conselho de Fiscalização do SIRP esclareceu hoje que foi por sua própria iniciativa que agiu no sentido de recuperar o computador atribuído a um assessor governamental e que continha informação considerada classificada.

Numa nota hoje divulgada, o Conselho de Fiscalização do SIRP esclarece que, na sequência das notícias vindas a público no passado dia 28, relativas ao envolvimento do SIS na recuperação de um computador portátil do Estado, "de imediato e por sua própria iniciativa, diligenciou no sentido da obtenção da informação necessária ao cumprimento da sua missão de fiscalização".

O portátil em causa esteve atribuído a Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, que foi demitido na sequência da polémica sobre a entrega de documentos à comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP.

Na nota hoje divulgada, o Conselho de Fiscalização do SIRP informa ainda que a sua atividade é, "por força da lei, classificada e reservada".



Com Lusa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana