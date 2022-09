Regra dos cálculos das pensões vai mudar (não se sabe é como)

A regra dos cálculos das pensões vai mudar, mas a decisão do Governo só deverá ser oficializada no próximo ano. A notícia foi avançada pelo semanário Expresso que entrevistou a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal.





Em junho, o primeiro-ministro tinha garantido que ia cumprir a regra da atualização anual das pensões mas, com a inflação a bater recordes, a promessa iria causar demasiados estragos nas contas da Segurança Social. Agora, vem afirmar que o dinheiro será entregue na totalidade aos pensionistas mas será distribuído de forma diferente.Ana Mendes Godinho não avança ainda qual será a fórmula adotada, mas explica que "estamos confrontados com o maior aumento da inflação dos últimos 30 anos, vivemos numa situação extraordinária" pelo que "só no próximo ano conseguiremos avaliar em que condições se aplicam as regras para 2024".Ainda assim, a ministra ressalva que "não haverá cortes nas pensões, nem agora nem no futuro".