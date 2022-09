Como eles lutam pelos votos dos reformados: Costa, o mágico, vs. Montenegro, o sensível

Costa faz "truques"?

"Truque” é mesmo a palavra que mais se repete nos comentários à forma como António Costa anunciou o que promete ser um corte permanente nas pensões como se fosse uma benesse, ao entregar já em outubro metade do aumento das reformas a que a lei obriga em 2023, fazendo assim baixar o valor sobre o qual serão calculados os aumentos nos anos a seguir. Costa tem tido sempre muito cuidado na forma como gere a sua relação com o eleitorado mais velho, mas a necessidade de manter as contas certas na Segurança Social num momento de escalada da inflação pode beliscar o “namoro” que lhe valeu a maioria absoluta.