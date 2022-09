As medidas de alívio contra a inflação em 10 pontos: como funcionam e quem recebe

Os pensionistas estão entre os grupos mais beneficiados num pacote conservador, que não compromete a meta do défice. Saiba como as medidas vão mexer no seu bolso.

O primeiro-ministro escolheu o horário nobre das televisões para anunciar ao país o primeiro pacote de medidas de alívio contra o efeito da "maior inflação em 30 anos", como lhe chamou. António Costa não cede no conservadorismo orçamental - o que gasta com as medidas é mais do que compensado pelo acréscimo da receita fiscal este ano - e distribui alívios por grupos da população, com os pensionistas à cabeça. Saiba onde se encaixa - e o que se conhece sobre os apoios de quem irá beneficiar.



Como é que o Governo arranja dinheiro para pagar o pacote?