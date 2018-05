Amigos de Rui Rangel depositaram cerca de 300 mil euros na conta do juiz ao longo de quatro anos. Os depósitos eram feitos, por norma, pelo advogado Santos Martins, ou pelo filho do juiz e em notas de cem euros. Há ainda outros depositários não identificados.A Policia Judiciária analisou as contas do juiz arguido no processo Lex, no âmbito da investigação que decorre no Supremo Tribunal de Justiça. Questionado sobre os depósitos, o juiz optou por não explicar os mesmos, avança o Correio da Manhã na edição deste domingo.A investigação do processo Lex mostra que nem o juiz Rui Rangel nem a sua mulher, Fátima Galante, juiza graduada para o Supremo Tribunal de Justiça, ganhavam o suficiente para praticarem a vida que faziam.Através de uma mensagem de texto enviada ao advogado Santos Martins, Fátima Galante escreveu: "Deposita 1.300 euros com urgência na conta do RUI do BCP, porque vêm contas para trás, incluindo a electricidade. Deposita também sem falta hoje na conta em meu nome, mas o depósito tem de ser no mínimo de 3.500 porque vou fazer hoje transferência de dinheiro dessa conta para empreiteiro da casa do Algarve", escreveu a magistrada.Apurou ainda o CM que era comum Santos Martins pagar as contas do casal. Entres esses pagamentos estava a renda do juiz (2.300 euros quando vivia em Lisboa), bem como água, electricidade, gás e Internet.A Procuradoria-Geral da República está a investigar "suspeitas de crimes de recebimento indevido de vantagem, ou eventualmente de corrupção, de branqueamento de capitais, tráfico de influência e de fraude fiscal". A Polícia Judiciária fala dos mesmos crimes, juntando a palavra "qualificada" à fraude fiscal.