Apesar de estar a ser investigada num num processo por corrupção, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que a juíza Fátima Galante pode exercer funções como magistrada. A decisão surgiu no final da semana. De acordo com o Supremo, a juíza Fátima Galante, detida em Fevereiro juntamente com o ex-marido, o juiz Rui Rangel, pode voltar a exercer as funções no Tribunal da Relação de Lisboa.A decisão foi tomada durante a última semana mas o seu advogado, Paulo Sá e Cunha, ainda não foi notificado, apurou o jornal Observador.A juíza Fátima Galante, investigada no âmbito da Operação Lex, em que se investigam o crime de tráfico de influência, branqueamento, fraude fiscal, corrupção e recebimento indevido de vantagem, tinha sido impedida de exercer as funções de magistrada, assim como proibida de contactar com algumas pessoas. No entanto, a partir do momento em que for notificada da decisão do Supremo poderá voltar a exercer funções.A sua promoção ao Supremo Tribunal de Justiça foi suspensa pelo Conselho Superior de Magistratura até o processo estar resolvido em tribunal, pelo que o seu lugar de serviço continua a ser no Tribunal da Relação de Lisboa.Os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante são suspeitos de estarem envolvidos num esquema de fornecimento de vários serviços jurídicos, com os quais faziam dinheiro paralelamente ao trabalho no Tribunal da Relação de Lisboa.