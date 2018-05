Colégio Militar suspende 19 alunos que protestam decisão

Os alunos protestaram um castigo recebido por dois estudantes. "As faltas foram punidas de acordo com o regulamento", assegura tenente-general

Foram suspensos 19 dos 27 estudantes do 12º ano a frequentar o Colégio Militar. Estes alunos tinham-se auto-desgraduado, numa atitude de protesto nos 215 anos da escola, protestando atitudes e acções tomadas por oficiais do Corpo de Alunos.



O Exército confirmou o mau estar que se vive entre os alunos do Colégio Militar, em Lisboa. Em declarações ao Diário de Notícias, o Exército diz que "decorrem averiguações sobre comportamentos potencialmente perturbadores do normal funcionamento das actividades escolares".



A suspensão desses 19 alunos tem uma natureza preventiva enquanto decorrem os inquéritos, mas houve duas consequências: a proibição de frequentarem o CM entre os dias 26 de Abril e 1 de maio (seis dias); a interdição de acederem às instalações do Corpo de Alunos, tendo de voltar todas as noites para casa, em vez de pernoitarem nas instalações da escola. Esta medida foi igualmente aplicada a alunos que residam fora de Lisboa.



Ao que apurou o DN, na origem da instabilidade estão a punições aplicadas aos comandantes da 3ªa e da 4ª companhias, alunos do 12º ano, por terem entrado em instalações dos oficiais do Exército que lhes estão vedadas. Ambos os alunos reconheceram o erro e esperavam uma pena, mas consideraram desproporcional a desgraduação, imposta a poucas semanas do fim do seu último ano lectivo. Este castigo impede os alunos de participarem no usual desfile do Colégio Militar na Avenida da Liberdade.



"O mais importante é que fique para a vida que eles assumiram de cara lavada" o erro, assim como o comprovar-se que "há uma cultura de responsabilidade" no colégio, disse o tenente-general António Menezes, antigo aluno que falou com os dois estudantes, que relembra que "é difícil não considerar exagerado ser-se proibido de desfilar no último ano" do CM mas a verdade, adiantou o general, é que "as faltas foram punidas de acordo com o regulamento".