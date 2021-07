Que concelhos vão recuar no desconfinamento na próxima semana?

Um em cada três concelhos do país está recuado no desconfinamento e dois em cada três têm uma incidência superior a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. As regras podem mudar após a reunião no Infarmed na próxima terça-feira, dia 27 de julho mas, a manterem-se os limites de incidência, existem 14 concelhos que já sabem que vão recuar em relação à fase em que estão neste momento.

Para já, são 116 os concelhos onde há limitação de circulação na via pública a partir das 23h00 e onde é obrigatório o certificado digital ou teste negativo no acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior a partir da noite desta sexta-feira e durante todo o dia de sábado e domingo, com o funcionamento destes estabelecimentos a estar permitido apenas até às 22h30.

Nesta lista permanecem concelhos como Lisboa e Porto, como a maioria do Algarve, que estão em risco muito elevado. Ao todo, são 61 os municípios no nível mais elevado de restrições - eram 46 na semana passada. Existem ainda 55 concelhos em risco elevado - eram 44 na semana passada -, com outros 29 concelhos que estão agora em alerta a poderem juntar-se na próxima semana.