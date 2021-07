Regras para os concelhos em risco elevado e muito elevado mantêm-se

Assim, os 116 concelhos recuados no desconfinamento ficam sujeitos a regras específicas, como o recolher às 23h00 e o teletrabalho obrigatório.



Nos concelhos mais recuados os restaurantes podem funcionar até às 22h30. Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo de 4 pessoas por mesa no interior e de 6 pessoas por mesa na esplanada.



Nestes municípios existe ainda a exigência de teste negativo ou certificado digital para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local.