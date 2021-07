António Sarmento: “Isto vai voltar a acontecer, não tenho dúvidas”

Está há 15 anos à frente do serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de São João – onde começou a trabalhar. Foi o primeiro português a receber a vacina contra a Covid-19 e em 2019 já antecipava uma pandemia.

Quando o presidente do conselho de administração lhe perguntou se se importava de ser o primeiro a ser vacinado contra a Covid-19, António Sarmento não hesitou. Não fazia ideia de que o Hospital de São João, no Porto, seria o primeiro do País e tão-pouco que estaria presente a ministra da Saúde e a comunicação social em peso. Naquele domingo, 27 de dezembro, ficou bastante nervoso. Hoje, brinca: "Se serviu para alguma coisa o sacrifício de tirar a camisa e ser alvo de comentários, uns bons, outros menos bons, então valeu a pena", diz à SÁBADO numa conversa via Zoom, em que recordou o seu percurso e o início da pandemia. Recebe diariamente emails de pessoas que ali estiveram internadas. Responde sempre o mesmo: “O seu email vai ajudar muito os outros doentes. Dá-nos alento para continuar.”





Como está a encarar a 4ª vaga?





Com mais otimismo e isto não é uma questão subjetiva. O número de vítimas, as taxas de letalidade e de internamentos são realmente menores do que nas outras vagas. Agora, é importantíssimo as pessoas vacinarem-se, porque mesmo a doença ligeira dá problemas. Tratar as complicações é sempre mais difícil.