Alpiarça não recuou no desconfinamento por ter menos de 10 mil habitantes

Na semana passada, o concelho de Alpiarça registou 129 casos por 100 mil habitantes de incidência. Sendo um município considerado de alta densidade, devia ter sido incluído na lista de concelhos em alerta, mas não foi. Esta semana, Alpiarça voltou a aumentar a incidência e a estar acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes, com 143. Devia ter recuado no desconfinamento, mas nem sequer em alerta está.

À SÁBADO, a Presidência do Conselho de Ministros esclarece que Alpiarça beneficia do facto de ter menos de 10 mil habitantes, "pelo que de acordo com o plano de desconfinamento em vigor, é-lhes aplicável os mesmos critérios que aos concelhos de baixa densidade". Portanto, para Alpiarça ficar em alerta, terá de registar uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes, algo que não aconteceu.

O município do distrito de Santarém, que tem cerca de 7 mil habitantes, não é, assim, um dos 90 concelhos onde há limitação de circulação na via pública a partir das 23h00 e onde é obrigatório o certificado digital ou teste negativo no acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior a partir da noite desta sexta-feira e durante todo o dia de sábado e domingo, com o funcionamento destes estabelecimentos a estar permitido apenas até às 22h30.