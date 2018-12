Nas últimas semanas, a incoerência das coisas proibidas que na Assembleia se podem fazer (e continuar a fazer) atingiu de vez o nível humorístico. Já só se ilustra com um cartoon. As imagens de Vasco Gargalo para ilustrar o fenómeno não são ficção – ainda que pareçam. Feliciano Barreiras Duarte (PSD) saiu mesmo do parlamento a correr, e ainda assim conseguiu votar o orçamento, já não estando lá. Mão amiga (a de Mercês Borges) providenciou. A deputada Emília Cerqueira (PSD) marcou presença ao colega José Silvano, e confessou depois que não foi feito único, portanto "quem de vós nunca partilhou uma password?" que atire a primeira pedra (que se saiba não ocorreu apedrejamento, nem em sentido politicamente figurado). Carlos César, líder parlamentar do PS, prega a ética, garantindo que se os seus deputados se portassem assim já não teriam ali lugar, mas também ele recebia (recebe?) os 500 euros semanais que a AR lhe dá para voar até Ponta Delgada e depois ainda ia (vai?) – pelo seu pé, que se voava não sabemos – levantar aos CTT o subsídio de mobilidade. Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, não vê que ele tenha infringido lei nenhuma. Quiçá, mas mesmo assim há aqui qualquer outra coisa que parece ter sido violada.





Capa n.º 763