O deputado Ascenso Simões enviou a uma funcionária parlamentar (entre outros) as intervenções dos deputados do PS por Vila Real. Esta pediu: "Agradeço que não enviem emails com este conteúdo." Ascenso ripostou. "Sei (...) que é horrível haver deputados e que estes prestem contas. Mais, é lamentável que os funcionários, que só existem porque há deputados e porque há democracia, tenham que aturar estes e que aceitar aquela. Continuarei a enviar. Quanto mais não seja, porque está aqui para me ‘servir’ e para honrar o salário que os portugueses lhe pagam."

A funcionária não gostou e denunciou o caso ao sindicato, por considerar o email "atentatório da minha dignidade pessoal". Ascenso respondeu à SÁBADO: "O email que remeti era sobre trabalho parlamentar, enviado do meu endereço parlamentar e para um endereço de serviço de um funcionário parlamentar que está incluído na lista de acessos que a Assembleia da República nos concede. Nada foi pessoal, nem partidário. Somente parlamentar." O email de que enviou a mensagem em causa era deputadosVilaReal@ps.parlamento.pt.



O sindicato dos funcionários parlamentares enviou também uma carta de protesto ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, em janeiro último. A missiva (agora em papel e não por email) considerando que a mensagem do socialista era "manifestamente atentatória da honra e dignidade", quer da queixosa, quer "de todos quantos trabalham na Assembleia da República", pelo que deixa registado o seu "total repúdio". Ascenso ainda questiona: "Faz sentido uma funcionária dizer a um deputado que não quer receber mais emails destes?"