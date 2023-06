'Cuidado, pode levar tiro de caçador.' Dirigentes do Chega arguidos por ameaças a jornalista

Luc Mombito, amigo de longa data de André Ventura, conselheiro do Chega e funcionário do partido e Nuno Pontes, vice do Chega Porto, foram alvo de buscas esta terça-feira de manhã, como noticiaram a CNN e o Expresso e a SÁBADO confirmou junto de fonte da Polícia Judiciária (PJ). Numa investigação levada a cabo pela Unidade de Contraterrorismo (UNCT) da PJ, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, em causa estão crimes de injúria agravada, ameaça agravada e atentado à liberdade de imprensa contra o jornalista da SIC Pedro Coelho.