Agressões no Chega: Comissão da Transparência pode abrir inquérito

Uma alegada agressão entre deputados do Chega pode ser alvo de inquérito pela Comissão da Transparência, mas o Estatuto dos Deputados não prevê sanções a aplicar nestes casos. Bruno Nunes, apontado como agressor de Mithá Ribeiro, já tem um histórico de conflitos no partido e no Parlamento.

Gabriel Mithá Ribeiro dará este sábado, em Leiria, uma conferência de imprensa para explicar se continuará ou não como deputado, depois de se ter demitido de todos os cargos que tinha no Chega. Até lá, o agora ex-coordenador do Grupo de Estudos do partido de André Ventura, mantém o silêncio sobre os motivos que o levaram a bater com a porta e não comenta a notícia, avançada pelo DN, de que terá sido alvo de uma agressão por parte de outro deputado do Chega, Bruno Nunes, durante uma reunião do grupo parlamentar.