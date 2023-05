Ex-coordenador do Chega desfilia-se: 'Vejo um partido sem ideias'

No gabinete de estudos do Chega, Pedro Borges Lemos foi o responsável programático para a Justiça. Deixou na passada sexta-feira o partido com duras críticas: "Um partido sem ideias", "rufia" e "inconsistente".

O estado do Chega ditou o fim do caminho para Pedro Borges Lemos no partido. "Vejo um partido sem ideias, sem planos de trabalho técnico nas várias áreas, sem profissionais qualificados na área jurídica que aconselhem André Ventura a evitar medidas totalmente disparatadas e que só fazem sentido numa lógica populista", lamenta o advogado à SÁBADO, que coordenou a pasta da Justiça no gabinete de estudos, órgão responsável pelo programa do partido. Quase um ano após ter sido afastado deste gabinete por mensagem, enviou a carta de desfiliação no passado dia 26 de maio "por razões de ordem estrutural e razões de ordem conjuntural" do partido.