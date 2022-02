A noite eleitoral que ninguém viu. Entrámos no quartel-general de Ventura

Domingo, 30 de janeiro, 20h45. Na sala de conferências do hotel Marriott, em Lisboa, transformada em quartel-general para a noite eleitoral do Chega, as câmaras estavam montadas, os jornalistas de caneta na mão e as cadeiras prontas para receber militantes – mas não se avistava vivalma. Com a maioria das projeções à boca das urnas a atribuírem o terceiro lugar do pódio das legislativas ao partido liderado por André Ventura, numa possível disputa com a Iniciativa Liberal, aquela sala vazia era especialmente incaracterística.



Dois pisos acima, longe dos olhos de militantes comuns e órgãos de comunicação social, André Ventura erguia um copo de gin de frutos vermelhos na direção do presidente da comissão de Ética do Chega, Rui Paulo Sousa, do secretário-geral adjunto, Pedro Pinto e do vereador de Loures Bruno Nunes e dizia: “Um brinde aos novos deputados do partido!”



Os três fazem parte do grupo de 11 deputados que se juntarão a André Ventura no parlamento, formando o primeiro grupo parlamentar de extrema-direita populista na história da democracia portuguesa. E aquele brinde marcaria o início de uma noite de festa naquele que o líder do Chega considera o seu “hotel de superstição”.