Quais serão os próximos passos dos deputados do Chega eleitos vereadores nas autárquicas?

Grande parte dos deputados mais mediáticos do Chega foram candidatos às eleições autárquicas do passado domingo, na realidade 57 dos 60 deputados foram agora candidatos. No entanto, e apesar do aumento de votos em comparação com as eleições de 2021, o partido de André Ventura não conseguiu vencer mais do que três câmaras, agora falta saber o que vão fazer os deputados eleitos vereadores.



André Ventura discursa na noite eleitoral JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Uma das grandes vitórias da noite eleitoral foi trazida pelas mãos do ex-PSD e deputado do Chega Rui Cristina que conquistou a Câmara de Albufeira com 40,51% dos votos. “Esta vitória não é minha, não é do Chega, é de todos vocês, albufeirenses!”, afirmou o novo presidente da autarquia.

Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, foi candidato à Câmara de Faro, autarquia onde o partido tinha grandes expectativas depois dos resultados das eleições legislativas de maio. Ainda assim parece que a vitória do Chega no concelho está mais ligada à figura de André Ventura do que ao partido e nas autárquicas ficaram em terceiro lugar, elegendo dois vereadores. Pedro Pinto assumiu a “derrota pessoal” e ainda não referiu quais são os seus planos, no entanto durante a campanha várias foram as vezes em que afirmou: “Mesmo que fique como vereador, assumirei o meu lugar”.

Rita Matias foi cabeça de lista à Câmara de Sintra, autarquia onde o Chega ficou em terceiro lugar com três vereadores. A deputada e líder da juventude do Chega já anunciou que vai exercer o cargo de vereadora apesar de não assumir pelouros, ou seja, vai manter também o seu lugar no Parlamento. Ainda na noite eleitoral afirmou: “Vou assumir o papel de vereadora, com todo o orgulho. Vou também continuar na Assembleia da República, mas há um compromisso: as senhas de presença de vereador sem pelouro vão para uma associação pró-vida, dando assim aos sintrenses a garantia de que não me candidato a outros cargos e que cumpro o que prometo”.

O secretário-geral do partido Rui Paulo Sousa foi o escolhido para liderar a candidatura à Amadora, onde o Chega também acabou por ficar em terceiro lugar. O deputado ainda não referiu como planeia gerir o mandato de vereador mas, nas redes sociais, partilhou: “Não foi o resultado que pretendíamos, mas não deixa de ser um resultado histórico para o CHEGA na Amadora”.

O Chega escolheu um dos seus deputados mais carismáticos, Pedro Frazão, para enfrentar Isaltino Morais em Oeiras. Também aqui ficou apenas em terceiro lugar, com um vereador eleito, o próprio Frazão que reagiu ainda durante a noite eleitoral afirmando que “é muito gratificante ter entrado no executivo de Oeiras”, que considerou um “executivo difícil”: “Do ponto de vista pessoal para mim é uma vitória”.

Em Loures, Bruno Nunes conseguiu chegar ao segundo lugar, garantindo dois vereadores contra seis do PS. O deputado ainda não reagiu à derrota nem referiu como vai conciliar o papel de deputado com o de vereador.

A conciliação do mandato de deputado com a vereação é uma das questões centrais que sai da noite autárquica, já que antes destas eleições tinha sido notícia que André Ventura participou apenas em duas reuniões da Assembleia Municipal de Moura, para a qual tinha sido eleito em 2021.