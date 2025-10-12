Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 21:50

Rita Matias reage a derrota em Sintra: "É uma vitória na medida em que partimos de nada"

Questionada se considera que a derrota à autarquia de Sintra é uma "derrota pessoal", Rita Matias assegurou que não: "É uma vitória na medida em que partimos de nada", disse.

