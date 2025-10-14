Sábado – Pense por si

Portugal

Autárquicas. PS e Carneiro resistem

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00

Vitórias em nove capitais de distrito e resultados “taco a taco com PSD” são “balão de oxigénio”. A direção sente-se reforçada para debater o OE 2026 e avança, dentro de dias, com apoio a Seguro para as Presidenciais.

Menos de 12 horas depois de serem conhecidos os resultados eleitorais das Autárquicas, a equipa do candidato presidencial António José Seguro reunia-se já com a certeza de que o próximo anúncio do secretário-geral socialista será o apoio a esta candidatura independente. Está por dias.

Tópicos Eleições Parlamento Partido Socialista José Luís Carneiro Partido Social Democrata Bragança Viseu Coimbra Porto Isabel Ferreira
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

