De Viseu a Beja: as reviravoltas históricas que marcaram as eleições autárquicas

Algumas câmaras estavam sob o poder do mesmo partido há 50 anos. Em Viseu, onde desde 1976 só a direita tinha governado, festejou-se o fim do Cavaquistão. João Azevedo, do PS, foi recebido com fogo de artifício.

Fogo de artifício, bandeiras e um autocarro descapotável. Foi assim que João Azevedo foi recebido na madrugada de domingo, em Viseu, depois do socialista ter conseguido o lugar que durante 49 anos, desde as autárquicas de 1976, pertencia à direita: primeiro do CDS e desde 1986 do PSD.



João Azevedo (Viseu) e Nuno Palma Ferro (Beja) DR

"Morreu o Cavaquistão. É uma noite histórica para Viseu", declarou João Azevedo ao assumir a vitória do PS na Câmara de Viseu.

Nestas eleições, o PS conseguiu um total de 42,2% dos votos e elegeu quatro vereadores, prometendo agora “rapidez, simplificação, resposta e captação de investimento privado”. Enquanto isso, o PSD obteve 40,8% dos votos, o Chega 8,5% e a CDU ficou reduzida a 2%.

Ao 24notícias, o socialista já havia apelidado o seu opositor Fernando Ruas (PSD) de narcisista Na mesma entrevista demonstrou também interesse em recuperar a ferrovia para Viseu e acabar com as barracas à porta da cidade. "Já perguntei várias vezes, em reuniões de câmara, quantos núcleos precários urbanos há em Viseu, quantos acampamentos, quantas barracas. Nunca me souberam responder. Mas não podem esconder um problema gravíssimo que o Dr. Fernando Ruas deixou acontecer durante 35 anos", disse em setembro deste ano.



João Azevedo Sérgio Queirós/RTP

Capital do Alentejo vira laranja

Já em Beja, a grande derrota foi para o PS, que desde 1976 dominava a capital de distrito. Este ano, foi Nuno Palma Ferro, da coligação Beja Consegue - que juntou PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal -, quem conquistou a autarquia alentejana.

O candidato obteve 31,14% dos votos, enquanto os socialistas ficaram na segunda posição com 26,82% dos votos, tendo elegido dois vereadores. Atrás ficou a CDU com uma votação de 22,08% e dois vereadores, seguindo-se o Chega com 16,93% dos votos.

Nuno Palma Ferro já era vereador na Câmara Municipal de Beja desde 2021. Professor do ensino secundário e mestre em Ensino de Matemática, é também presidente da Assembleia Geral da Associação de Patinagem do Alentejo.



Nuno Palma Ferro Pedro Pina/RTP

Guimarães muda de mãos 36 anos depois

Em Guimarães, registou-se também uma outra reviravolta histórica com o social-democrata Ricardo Araújo a conquistar a presidência da câmara. Com este resultado, a coligação PSD/CDS conseguiu derrubar os socialistas que se mantiveram no poder durante 36 anos.

"É uma vitória histórica. Os vimaranenses quiseram mudar, deram um sinal claro e esta vitória é expressiva. Ainda não sabemos com rigor os resultados finais, mas é uma grande vitória da coligação Juntos por Guimarães, após o PS governar durante 36 anos", afirmou Ricardo Araújo, em declarações à agência Lusa.

Nestas autárquicas, o social-democrata arrecadou 45,33% dos votos contra os 37,50% obtidos pelo PS. Ainda em Guimarães, estas eleições trouxeram também surpresas para o Chega que conseguiu eleger um vereador com 8,06% dos votos. A CDU ficou atrás com 3,28%, seguindo-se na Iniciativa Liberal com 1,73%, o Bloco de Esquerda com 0,88% e o ADN com 0,81%.



Ricardo Araújo do lado direito da fotografia SE Record

Enquanto isso, em Bragança, a população optou também por mudar de partido ao fim de 28 anos. A autarquia, que era liderada pelo PSD desde 1997, foi agora entregue ao PS de Isabel Ferreira. O candidato pelo PSD, Paulo Xavier, entretanto já disse ter aceitado com “serenidade e respeito” esta decisão.



Isabel Ferreira Pedro Rebelo