Sábado – Pense por si

Portugal

Presidenciais: Marques Mendes anuncia Rui Moreira como mandatário nacional

Lusa 12:08
As mais lidas

O candidato social-democrata falava aos jornalistas à margem de uma visita ao agrupamento de escolas Ferreira de Castro na freguesia de Algueirão-Mem Martins.

O candidato presidencial Luís Marques Mendes anunciou esta terça-feira que o mandatário nacional da sua candidatura a Belém será Rui Moreira, presidente da autarquia do Porto em final de mandato. 

Rui Moreira e Luís Marques Mendes
Rui Moreira e Luís Marques Mendes DR

“É fácil explicar esta minha escolha. O doutor Rui Moreira é uma personalidade independente, sem partido. Desta maneira, vai contribuir decisivamente para que a minha candidatura seja ainda mais alargada, mais abrangente e mais agregadora”, sustentou Luís Marques Mendes.

O candidato social-democrata falava aos jornalistas à margem de uma visita ao agrupamento de escolas Ferreira de Castro na freguesia de Algueirão-Mem Martins, explicando que decidiu fazer este anúncio hoje, já após as eleições autárquicas de domingo.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Política Rui Moreira Luís Marques Mendes Porto Algueirão-Mem Martins Belém
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidenciais: Marques Mendes anuncia Rui Moreira como mandatário nacional