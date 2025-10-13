Sábado – Pense por si

13 de outubro de 2025 às 00:03

"É uma derrota pessoal", assume Pedro Pinto após resultados nas autárquicas

O candidato do Chega à câmara de Faro assume a derrota contra o PS nas eleições autárquicas. Pedro Pinto diz que apesar de ter perdido, o partido continua a crescer em Faro.

